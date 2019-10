KDY: 24. října od 10 hodin

KDE: kino Hvězda, Přerov

ZA KOLIK: 60 korun

V lásce a válce - Po třech letech strávených v zákopech první světové války se Esben vrací domů k milované ženě Kirstine a synu Karlovi. Avšak válečné útrapy změnily nejen jeho samotného, ale i jeho rodinu. Okouzlující německý důstojník Gerhard zaujal jeho místo v čele rodinného stolu a dělá, co může, aby si získal srdce Kirstine a stal se Karlovým otcem.

KDY: 24. října od 17.30 hodin

KDE: kino Hvězda, Přerov

ZA KOLIK: 130 korun

Poslední aristokratka - Rodilý Newyorčan Frank (Hynek Čermák) získá díky svým šlechtickým předkům dávné rodové sídlo - zámek Kostka. Potomek emigrantů se tak po více než čtyřiceti letech chystá s dcerou Marií (Yvona Stolařová) a temperamentní ženou Vivien (Tatiana Vilhelmová) na velký návrat do Čech. Čerství aristokraté jsou neznalí místních poměrů a nepolíbení českou realitou, někdejší vlast a zámecký život znají jen z prastarých vyprávění příbuzných. Záležitosti spojené s navrácením majetku pro ně řeší právní zástupce Benda (Vojtěch Kotek). Po příjezdu rodina zjišťuje, že se zámek nachází ve stavu pozvolného rozkladu, stranou veškerého společenského dění. Jedinými stálými obyvateli Kostky jsou zpátečnický kastelán Josef (Martin Pechlát), bodrá hospodyně paní Tichá (Eliška Balzerová) a hypochondrický údržbář Krása (Pavel Liška). Zatímco osazenstvo Kostky pozvolna procitá z mátožného spánku porevolučních devadesátých let, rodina Kostkových stojí před těžkou volbou, zda generacemi vybudované sídlo prodat a vrátit se do Ameriky, nebo se pokusit zámek Kostka zachránit. Film vznikl podle stejnojmenné knihy Evžena Bočka.

KDY: 24. října od 20 hodin

KDE: kino Hvězda, Přerov

ZA KOLIK: 130 korun

Zombieland: Rána jistoty - Deset let poté, co se Zombieland stal hitem a kultovní klasikou, se hlavní protagonisté (Woody Harrelson, Jesse Eisenberg, Abigail Breslinová a Emma Stoneová) opět spojili s režisérem Rubenem Fleischerem (Venom) a původními autory Rhettem Reesem a Paulem Wernickem (Deadpool) ve filmu Zombieland 2: Rána jistoty. V pokračování s názvem Rána jistoty projde čtveřice zabijáků komickým zmatkem přes Bílý dům a srdce země. Střetnou se nejen se spoustou nových zombie, kteří od prvního filmu vznikli, ale i s některými přeživšími lidmi. Ze všeho nejvíc je ale ohrožují narůstající problémy jejich vlastní, chatrné improvizované rodiny.