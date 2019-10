Obrana hranic Československa v letech 1918 – 1919

KDY: od 7. října do 29. října

KDE: Domeček, Lipník nad Bečvou

ZA KOLIK: zdarma

Obrana hranic Československa v letech 1918 – 1919 – výstava z dějin československých legií bude k vidění ve výstavním sále Domečku od pondělí 7. října do 29. října. Výstavu doplní výstava Básník a domobranec Bartoš Vlček, jež představí životní příběh Bartoše Vlčka. Výstava bude otevřena od pondělí do středy od 9 do 12 hodin a od 15 do 17 hodin, v sobotu od 15 do 17 hodin.