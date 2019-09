Návrat orlů skalních do ČR¶

Víte, že po více než 100 letech začali v ČR opět hnízdit orli skalní? A shodou okolností je to od Přerova, co by kamenem dohodil a zbytek došel pěšky.

Orel - Ilustrační foto | Foto: REUTERS

KDY: čtvrtek 19. září od 17 hodin

KDE: Ornis, Přerov

ZA KOLIK: 10 korun S úspěšným projektem návratu orla skalního do naší přírody seznámí ve své přednášce Otakar Závalský od 17 hodin v budově Ornisu.

Autor: Kristýna Neulsová