KDY: 29. ledna od 19 hodin

KDE: Stará střelnice, Hranice

ZA KOLIK: na místě

Milostný trojúhelník je hra s Aňou Geislerovou, Jiřím Macháčkem a Martinem Zbrožkem. Trojice herců vstupuje na jeviště bez předem daného scénáře. Situace, postavy, zápletky, charaktery, písničky i tance, to vše se rodí až na jevišti přímo ve světlech právě vznikajícího představení. Herci a publikum se najednou v roli scénáristů i režisérů propadají do světa fantazie, do společného tvoření hry. (nek)