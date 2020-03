KDY: 4. března od 18 hodin

KDE: Zámecký klub, Hranice

ZA KOLIK: 250 korun

Oblíbená manželská, herecká dvojice Igor Bareš a Antonie Talacková se chystá mezi vás. Igor Bareš: „Vím, že diváci na oblastech a v menších městech si váží divadla více než v centrech. Proto mě každé představení těší mnohem více než pražské reprízy. Besedy s lidmi vedené dobrými moderátory jsou pro mě velkým potěšením, protože jsou vždy nové, originální a rodí se na místě. Odpovídám vždy upřímně, beze strachu a to je vždy na tom večeru asi to nejhodnotnější jak pro diváky, tak i pro mne. O to víc se těším na společné večery strávené se svou manželkou, protože co nevím nebo jsem zapomněl, ona jistě při besedě doplní nebo uvede na pravou míru.“ říká herec Igor Bareš.