KDY: 29. ledna od 19.30 hodin

KDE: Městský dům, Přerov

ZA KOLIK: 350 korun

Divadelní fanoušky pobaví trochu jiný pohled na lásku a partnerské vztahy, na to, co dělá muže mužem a ženu ženou, v komedii, která se s vtipným nadhledem zamýšlí nad věčným soubojem obou pohlaví a sdílí své pochybnosti. Tentokrát ovšem z ženské perspektivy a volně tak naváže na slavnou Beckerovu one man show Caveman