Tradiční festival metalové hudby.

Ilustrační foto | Foto: Miloš Šálek

Letošní již 15. ročník bude zároveň připomenutím 10. smutného výročí úmrtí kytaristy Pegara a lineup bude tvořit obvyklých8 kapel. Kromě Bethrayer to bude Insania, Made by zero, Sunset Trail, Dark Gamballe, Čad, Hannibal Lecter a další. V kojetínské sokolovně, v sobotu 26 října od 18 hodin.