KDY: od 19. září do 13. října

KDE: Galerie města Přerova

ZA KOLIK: zdarma

Díky panelům se návštěvníci mohou kochat fotkami z celostátních nebo oblastních akcí, zavzpomínat na zahraniční výpravy, připomenout si dosažené vrcholy tatranské i zahraniční, dočíst se o vyškolených cvičitelích. Nechybějí tam získané výkonnostní třídy a odznaky, absolvované lyžařské, běžecké nebo ultra trail závody, legendární historky a mnohé další. Podobné jubilejní výstavy mají své specifické kouzlo. „Přerované totiž velmi rádi vzpomínají a my jim to rádi umožňujeme. Obliba tohoto typu výstavních projektů, které nabízejí lidem listovat ve starých denících či hledat sebe nebo své známé na dobových fotografiích, stále více roste,“ uvedla vedoucí Galerie města Přerova Lada Galová. Podobnými projekty podle ní byly například loňské výstavy Padesát let zálesákem nebo Academic Jazz Band 60. „Letos hned po oslavě půlstoleté činnosti vysokohorských turistů zaplní galerii expozice věnovaná stoleté existenci přerovské knihovny,“ zve už na další zajímavé toulky historií přerovských spolků a institucí Galová.

Vernisáž 50 let VHT se uskuteční ve čtvrtek 19. října v 17 hodin v Galerii města Přerova, o hudební doprovod se symbolicky postarají Freďáci.