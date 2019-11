KDY: od neděle 17. listopadu

KDE: sále Domeček, Lipník nad Bečvou

ZA KOLIK: dle pořadatelů

Výstava bude otevřená od pondělí do pátku od 10 do 12 a od 15 do 17 hodin, v sobotu od 15 do 17 hodin a v neděli 17. listopadu od 15 do 18 hodin. Potrvá do 29. listopadu.