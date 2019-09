Příběh filmu Přes prsty se odehrává na beach volejbalových hřištích, ale nejen na nich. Linda (Petra Hřebíčková) a Pavla (Denisa Nesvačilová) jsou parťačky, které obětují beach volejbalu všechno. Tedy skoro všechno. Mladší Pavle tak trochu začínají tikat biologocké hodiny a s přítelem Hynkem (Vojta Dyk) chce co nejdříve otěhotnět. To starší svobodná a bezdětná Linda nechápe. Zvlášť, když se jim podařilo kvalifikovat na mistrovství Evropy… Všechno ale stejně nakonec zamotá svérázný správce hřiště se zajímavou minulostí Jíra (Jiří Langmajer).

Od 20 hodin bude na programu pokračování nejúspěšnějšího hororu všech dob. Do města Derry vrací zlo a členové Klubu smolařů spojují své síly na místě, kde to všechno začalo. Uběhlo dvacet sedm let. Nyní již dospělí přátelé se dávno rozešli a žijí vlastní životy. Mike, jediný, který zůstal v jejich rodném městě, ale svolává ostatní členy klubu domů. Přestože jsou poznamenaní hrůznými zážitky z minulosti, musí každý z nich překonat svůj nejniternější strach… a čelit klaunovi, který je nyní mnohem nebezpečnější než kdy jindy. V roli dospělého Billa se představí James McAvoy (filmová série „X-Men“, „Rozpolcený“, „Skleněný“), držitelka nominace na Oscara Jessica Chastain („30 minut po půlnoci“, „Mama“, „Velká hra“) v roli Beverly, Bill Hader (seriál kanálu HBO „Barry“, „Moje ségra má prima bráchu“) v roli Richieho. Klíčové role klauna Pennywise se opět ujal Bill Skarsgård.