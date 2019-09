Výstava kolorovaných kreseb a olejomaleb Šárky Spurné a Marcely Smolové se bude zahájí ve středu 10. července v 17 hodin slavnostní vernisáží. Do 31. srpna si ji pak můžete prohlédnout v Galerii Severní křídlo zámku. Výstava je přístupná zdarma v pondělí a ve středu od 8 do 17 hodin, v úterý a ve čtvrtek od 8 do 15 hodin a v pátek od 8 do 14 hodin. O víkendu je zavřeno.