Na zajímavou přednášku hranického dobrodruha Tomáše Veljmoly alias Tomík na cestách, který se vydal na neskutečnou cestu s Tuktukem z Thajska přes půl světa až na Moravu, můžete zavítat v úterý 5. února v 19 hodin do Klubu Teplo v Přerově. Tuktuk je thajská tříkolka, kterou si Tomík pořídil v Thajsku a bez jakýchkoli zkušenosti se úplně sám vydal s tímto 35 let starým vozem na roční cestu přes půl světa. „Projel jsem 13 000 kilometrů přes Thajsko, Myanmar, Indii, Nepál, Írán, Turecko, Bulharsko, Srbsko, Maďarsko a Slovensko, až jej přesně do roka a do dne dotlačil na Moravu,“ přiblížil Tomáš Vejmola.