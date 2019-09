Už po jednatřicáté ožije hrad Helfštýn Kovářským fórem. Letošním autorem Fóra bude Jiří Jurda ml., který s odstupem třiceti let symbolicky naváže na vůbec první dílo, které tu vzniklo pod rukama jeho otce. Kovářské fórum slavnostně zahájí v sobotu 17. srpna v 15 hodin na druhém nádvoří, poté se bude konat koncert skupiny Ponk. Hradní kovárna bude otevřená do 23. srpna každý den kromě pondělí od 10 do 17 hodin.