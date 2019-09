Úterý 2. července

▸Tvořivé filmové dílničky pro děti – od 9 do 10 hodin, na téma Cesta do pravěku, 50 korun

▸Cesta do pravěku – 10.00, dobrodružný, 60 korun

▸Tajný život mazlíčků 2 – 15.30, animovaný, 130 korun

▸John Wick 3 – 17.30, akční, 130 korun

▸Avengers: Endgame – 20.00. akční, 60 korun