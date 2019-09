Evropský den hudby

Na oslavu hudby, která bude znít hned z několika prostranství v centru, se mohou těšit v pátek 21. června Přerované. Město se totiž i letos připojilo k Evropskému dni hudby. Lidé se mohou na cestě z práce na chvíli zastavit a poslechnout si koncerty kapel různých žánrů.

„Hrát se bude na stejných scénách jako loni - na prostranství u Přerovanky a Base Campu, před bývalou prodejnou Baťa ve Wilsonově ulici a v parku u kina Hvězda,“ řekla za pořadatele Marta Jandová. Tentokrát si posluchači mimo tradičních přerovských kapel D.U.B. music a Mothers follow chairs poslechnou také So What! v rockovější podobě a nebo nováčky Basic Needs, Triangl band - sbor a další. Začátek koncertů je v 15 hodin. (red)

Kde se bude hrát?

Přerovanka, u kašny - 15 - 17 hod. - Mothers follow chairs, Triangl Band - sbor

Wilsonova ulice, před hudebninami - 15 - 18 hod. - Schotkoff, D.U.B. music, Electric Strings

kino Hvězda, 16.30 - 19.30 hod. - Basic Needs, Critical Acclaim, So What!

Base Camp, 17.30 - 18.30 hod. - Pěvecký sbor Vocantes