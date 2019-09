Vokální kvarteto, které tvoří zpěváci Jiří Korn, Jiří Škorpík, Dušan Kollár a David Uličník, vzniklo z iniciativy Jiřího Korna v říjnu 2002 v souvislosti s představením TEP Jiřího Korna. V tomto projektu se poprvé představili se skladbou How Deep Is Your Love v provedení a capella, v Městském domě v Přerově