Americká televize NBC nebude příští rok vysílat slavnostní předávání Zlatých glóbů. Rozhodla se tak kvůli sérii kontroverzí, která zahrnuje Asociaci zahraničních novinářů v Hollywoodu (HFPA), ta ocenění uděluje. Zpráva se objevila poté, co deník Los Angeles Times přišel s informacemi o netransparentnosti ve sdružení HFPA, kritizoval také nedostatečnou diverzitu ve filmovém a televizním průmyslu i úplatkářství. A nezůstalo jen u toho. Mezi hvězdy, které se rozhodly tyto ceny bojkotovat, patří i Tom Cruise. Své ceny vrátí například i Scarlett Johanssonová.

Tom Cruise | Foto: ČTK

Rozhodnutí přišlo i poté, co se asociace minulý týden zavázala k velké reformě, například náboru dalších členů jiné pleti a provedením dalších změn v příštích 18 měsících. Ani to však ale nestačilo. „Stále věříme, že HFPA splní to, k čemu se zavázala,“ uvedla televize NBC ve svém prohlášení. „Změna tohoto rozsahu však vyžaduje práci a čas a my silně cítíme, že je potřeba časový odstup, aby bylo vše uděláno správně," napsala také televize ve svém prohlášení.