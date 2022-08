Například bratr Bena Afflecka Casey přijel do Karlových Varů na filmový festival autem, Angelina Jolie zase raději jezdí pomáhat do rozvojových zemí nebo na Ukrajinu, než by vyrazila k moři.

Neposedná modelka

Není měsíc, aby modelka Heidi Klumová (49) někam necestovala. Jednou vyráží s partnerem a svými dětmi na exotickou dovolenou na ostrov Bora Bora, jindy cestuje pouze s partnerem. Naposledy se vydali do Itálie a do její rodné krajiny do Alp, kde se vrhli na turistiku a vyzkoušeli si i dojení krav.

Podniká spontánní výlety

Legendární Bill Murray (71) přiznal, že se při práci snaží co nejvíc cestovat. Jednou například odjel do Berlína propagovat svůj film The Monuments Men, a nakonec se vydal na improvizovanou sólovou noční cestu vlakem do Prahy a zpět, aby stihl na devátou ranní tiskovou konferenci. V polovině roku 1980 si také vzal čtyřletou přestávku od hraní a přestěhoval se do Paříže, kde studoval na Sorbonně filozofii.

Milovník Itálie

Kromě toho, že pracovně cestuje po celém světě, žije si George Clooney (61) svůj „la dolce vita“ v Itálii a je pravidelným hostem na jezeře Como, kde má obrovské panství. Části jeho filmového trháku Ocean’s Twelve byly dokonce natočeny v jeho vile v Laglio. V roce 2014 se do Itálie vrátil, aby se v Benátkách oženil s Amal Alamuddin, a novomanželé pak strávili čas cestováním po italském venkově na vespě.

Práce až na druhém místě

Dokonce ani velká zaneprázdněnost Belly Hadid (25) kvůli modelingu nestojí v cestě tomu, aby si vzala nějaký čas pro sebe. Jednou zůstane v Americe, podruhé si udělá krátkou přestávku v Německu nebo v Čechách. Pokaždé si své cesty ale užívá na maximum a klidně si vyrazí večer na pivo do baru popovídat si s lidmi.

Obdivovatelka umění a stylu

Další fanynkou Itálie je Helen Mirrenová (77), která tam ráda utíká do svého zrekonstruovaného domu v Salentu. Miluje tamní lidi a klima. Má také velký respekt k východnímu Los Angeles a uchvátilo ji Maďarsko. „Líbí se mi, že Maďaři pořád chodí jíst, pít a povídat si,“ říká.

Kamkoli jede, něco se stane

Halina Pawlowská (67) se netají tím, že je velká cestovatelka, a na téma dovolených dokonce nedávno napsala i knihu Zájezd snů. „Kdykoli někam vyrazím, něco se stane. Na Krétě bylo zemětřesení, v Itálii hořel hotel, na Concordii nefungovaly záchranné čluny, u Severního moře jsem uvízla v pohyblivém písku a nikdo mi nešel na pomoc, protože si mysleli, že jsem tuleň…“ svěřila se s tím, že se jí stávají pořád nějaké karamboly.

Na cestách si dopřává

Zpěvák a herec Lenny Kravitz (58) dělí čas mezi své tři domovy v Brazílii, Paříži a na Bahamách. Intenzivně se zajímá o interiérový design, hledá inspiraci ve svých dobrodružstvích a obzvláště si užívá estetickou přitažlivost Kodaně a Paříže. „Uvnitř mě je velký, tlustý, mastný muž. Žiju půl roku v Paříži a miluju pečivo, víno a kvalitní šampaňské.“