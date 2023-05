Už před covidem plánovala vítězka České Miss z roku 2007 a modelka Lucie Hadašová, že se se sestrou kosmetičkou vrhne do podnikání. Vizi mají jasnou, stále u nich ale přetrvává obava z covidu a z toho, co přijde dál.

Stále vypadáte jako osmnáctiletá holka. Řešíte vůbec nějaké problémy s pletí?

Naštěstí ne, mám sestru kosmetičku, takže když něco hoří, postarají se o mě v salonu, kde pracuje.

Dbáte jako bývalá Miss a modelka o svou pleť?

Přiznám se, že domácí péči jsem začala hodně řešit až po třicítce. Do té doby jsem to flákala a bylo mi to jedno. Ségra se vždycky rozčilovala a říkala, že vypadám strhaná, což mě motivovalo se sebou něco dělat. Teď se každý den donutím odlíčit, umýt si obličej a sháním i oční krém.

Jsem už skoro patnáct let po laserové operaci očí a mám problém sehnat krém, který by mě nepálil. Také jsem začala spolupracovat se značkou Natinuel. Líbí se mi, že jsou na trhu už dlouho a dostanu u nich péči na míru.

Dřív vás nelákalo spolupracovat s kosmetickou firmou?

Ani ne, ale mám už dlouho velký sen, chtěly bychom mít se sestrou kosmetický salon. Já bych se starala o ekonomickou stránku a ona by se věnovala přímo péči. Už jsme se do toho chtěly pustit před covidem, ale situace byla, jaká byla, a my se začaly bát. Uvidíme, co bude. Vždycky mohou přijít nepředvídatelné události.

Ve společnosti se moc neobjevujete. Po jak dlouhé době jste se vypravila na akci?

Chodím jen velmi málo. Po novém roce jsem byla s holčičkami v kině, ale netušila, že tam budou novináři. Musela jsem se pak smát, jak to starší dcera prožívala. Hledala se, jestli se někde neuvidí na fotce. Přišlo mi to vtipné. Nikdy k tomu netíhla, a najednou se hledá.

Nechce teď chodit společně častěji?

Dnes chtěla jít se mnou, ale má až do tří školu, takže bohužel. Navíc je tato akce spojená s kosmetikou, což je věc, která ji teď hodně zajímá. V září jí bude třináct, je v pubertě. Zatím ji naštěstí zvládáme, ale rána jsou samozřejmě náročná, než se hormony srovnají. Nechávám ji raději být.

Máme domluvu, že v ten čas na sebe nebudeme mluvit. Občas se ale stane, že má na tváři pupínek a tvrdí, že s beďarem do školy rozhodně nepůjde, tak jí vždycky odpovím, že půjde, a tím naše debata skončí. (smích)

Psalo se, že máte nový přírůstek v rodině…

Ano. Loni se nám v létě narodila štěňata a nechali jsme si jednu fenku, takže máme tři psy. To je pro nás asi největší novinka.

Vždycky jste byla milovnicí psů, nebo to vzniklo spontánně, že máte tři?

Vždycky jsem měla ráda pejsky, ale mívala jsem yorkšírky a manžel miluje russelly. U nich je jediná nevýhoda, že pouští chlupy, což mi vadí, musím se pořád odchlupovat válečkem. (smích) Ale jinak jsou to miláčci. A byl to velký zážitek, když se nám narodila štěňata. Zažila jsem to poprvé a asi i naposledy, protože to bylo dost náročné. Ale krásné.

Ještě něco je u vás nového?

Jinak u nás asi nic nového není. Ty dny jsou pořád stejné. Do školy, ze školy, na kroužky a volné víkendy. Máme se výborně.