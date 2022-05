V jaké fázi se aktuálně nacházíte? Momentálně už jsem v dietě. Jdu do finále. Do závodů zbývá jen několik dní, takže mě teď čeká to nejtěžší.

Prozradíte, kolik jste zhubla?

Je to tak, že nejdřív jsem nabírala a teď shazuju. Tahle soutěž vůbec není o váze, je o formě. Od ledna si pečlivě hlídám stravu a plně trénuju se svým trenérem Martinem Svobodou. Nejdřív jsme jeli objemový trénink, kdy jsem musela nabrat trochu svalů, a teď už se snažíme tělo jen rýsovat. Už jde do tuhého.

Taťána Kuchařová: Vyvrátím všechny lži. Žádné ženě nepřeju žít v toxickém vztahu

Znamená to, že vůbec nejíte?

Ne, to samozřejmě ne. Jíst musím, jinak by se ty svaly, které jsme budovali, ztratily. Spousta lidí, kteří se v tom nepohybují, tomu nerozumí, takže se dost často setkávám s tím, že jsem pro někoho jednou strašně velká a pak zase strašně hubená. (smích)

Jak vidíte své šance? Jdete vyhrát, nebo se chcete zúčastnit a budete ráda za jakékoli umístění?

Od začátku to mám nastavené tak, že chci podat co nejlepší výkon, jakého moje tělo a moje psychika budou schopné. Snažím se dostat do co nejlepší formy a dám do toho všechno. Tři dny před závody budu slavit čtyřicetiny a tohle jsem si k nim dala jako takovou výzvu.

Baví mě vystupovat z komfortní zóny, říká herec a zpěvák Igor Orozovič

Čas netrávíte jen v posilovně. S manželem jste si nedávno vyrazili i do kina. Co rádi sledujete, když máte volno?

Máme rádi marvelovky, takže jsme se na pokračování Doctora Strange moc těšili, a jinak sledujeme i různé akční kriminálky, detektivky, to nás baví.