V jedné z velkých studií vlivu cyklistiky na sexuální život se na univerzitě v San Francisku zaměřili na ženy, jezdící na kole s různou intenzitou. Z výsledků vyplynulo, že ani u velmi aktivních cyklistek nemá jízda žádný negativní dopad na sexuální život či močové ústrojí a že čím více ženy na kole jezdí, tím je lepší nejen jejich fyzická kondice, ale i sexuální život. Je ale třeba zamezit dvěma problémům. Otlačeninám ze sedla, což je záležitost řešitelná snadněji a vzniku infekcí močových cest, což je problém podstatně komplikovanější.

Bolestivé otlačeniny a podráždění intimních míst, které mohou některé ženy od cyklistiky odradit, způsobuje především nesprávně zvolený posed. Základem je správná velikost kola, postavení řidítek a vhodné sedlo. Pokud se budete na kole příliš předklánět, celá vaše váha se přenese do přední části pánevní oblasti a po delší době sezení na kole způsobí necitlivost. Sedlo si musíte vyzkoušet, aby mělo šířku a tvar, který bude vyhovovat vaší postavě.

Výrobci dámských sedel většinou dávají důraz na kratší délku a širší zadní část. Pozor dejte i v bočních partiích, kde se o sedlo při šlapání třou stehna. U hodně měkkých sedel, do kterých se krásně zaboříte, mohou při delší jízdě nastat problémy s nedokrvením pánevní oblasti a následnou bolestí. Vhodné je, aby sedlo mělo středovou část vyměkčenou gelem, či anatomicky upravenou. Na výběr je i sedlo s otvorem.

Stejnou pozornost, jakou věnujete výběru správného kola, věnujte i výběru kalhot, ať už šortek nebo dresu s cyklistickou vložkou. Zapomeňte na to, že vaše pozadí v nich nevypadá tak neodolatelně, jak byste si představovali a myslete spíš na to, jak si díky správným kalhotám při šlapání do pedálů ulevíte. Cyklistická vložka má dokonale odvádět pot z oblasti sedacích partií a třísel a tím zabránit tvorbě opruzenin a odřenin.

Nezapomeňte také, že pod kalhoty s cyklovložkou se spodní prádlo nenosí. Vyhnete se tak nepříjemným otlačeninám a odřeninám od přehybu švů spodního prádla a minimalizujete riziko, že se vám intimní partie a pozadí zapaří. Ženy mají větší rozestup sedacích kostí než muži, takže potřebují širší vložku. Berte v úvahu i to, že při každém šlápnutí do pedálů se vložka natáhne a pohybuje se spolu s hýžděmi. Pevná vložka tak způsobí jen nepříjemné odřeniny.

Volnější kraťasy z hrubšího materiálu, aby vás chránil proti sedření v případě pádu, s vnitřními elastickými nohavičkami s antibakteriální vložkou vám budou určitě slušet a jsou i praktické. Ideální je, aby se nohavičky daly oddělit a prát samostatně.

Pravidelná hygiena

Prevencí vzniku nepříjemných infekcí je pravidelná hygiena, která musí být samozřejmostí. Na každou vyjížďku na kole si berte čisté cyklistické kalhoty. Na intimní partie můžete použít speciální krém pro cyklisty. Po návratu domů si dopřejte pořádnou sprchu s použitím vhodných mycích prostředků a svým choulostivým místům dopřejte odpočinek.

K mytí intimních partií doporučují odborníci užívat raději gely a emulze, které při sníženém pH nedráždí sliznice a obsahují kyselinu mléčnou. Obohacené bývají o tea-tree olej, výtažky z aloe vera, šalvěj a další látky, které mají posílit antibakteriální, antimikrobiální, antimykotické a protizánětlivé účinky a zvýšit obranyschopnost. Kromě pravidelné intimní hygieny lékaři doporučují nosit zejména v letních vedrech prodyšné, absorpční spodní prádlo.

Jaká je tedy odpověď na otázku, jaký vliv má cyklistika na milostný život žen? Je zřejmé, že pozitivní. Tělo při sportu produkuje hormony, které zlepšují náladu a zvyšují sexuální touhu. Při pravidelné jízdě na kole navíc zlepšíte své zdraví, kondici a zbavíte se nadbytečných kil, takže ji do svého diáře určitě zařaďte.

