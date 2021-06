Průběh trasy: Cheb – Starý Hrozňatov – Maria Loreto – Krásná Lípa - Bismarckova rozhledna – Cheb. Délka: 34 km. Obtížnost: lehká.

Začínáme v Chebu před nádražím (50.0742372N, 12.3783569E) a jedeme doleva po cyklotrase č. 6, která zde kopíruje červenou turistickou značku. Po kilometru dojedeme k bývalé lávce, která je momentálně uzavřená, a než se cyklisté dočkají nové, musí pokračovat podél železniční tratě asi jeden kilometr k lávce následující a pak se vrátit zpět na cyklotrasu č. 6. Po cestě si jistě povšimnete, že vlastně jedeme v zářezu bývalé železniční tratě. Spojovala po kolejích Cheb s Waldsassenem a byla zrušena poměrně nedávno.

Od rozcestí Slapanská trať je položený špičkový asfaltový povrch, takže kromě cyklistů tady potkáváme i koloběžky, bruslaře a rodiny s kočárky a psy. Svezeme se až na bývalou stanici Slapany, kde stezku kříží silnice s cyklotrasou 361. Odbočíme po ní doleva a po 2,5 km jsme ve Starém Hroznatově. Přímo nad silnicí se tyčí zámek Starý Hroznatov, bývalý hrad z 12. století (50.0240303N 12.3905881E). Do nedávna byl na spadnutí, ale v roce 2006 byla zahájena rekonstrukce a dnes vypadá velmi pěkně. V místní restauraci se můžeme občerstvit.

Trasa výletuZdroj: Deník/Google mapsZ obce vede křížová cesta k poutnímu areálu Maria Loreto (50.0263900N, 123990986E). Najdeme zde zajímavou loretánskou kapli s ambity a poutní kostel sv. Ducha. Po desetiletích chátrání byl areál s přispěním bývalých rodáků obnoven a dnes stojí za to na kopec vyšlapat a celý areál si prohlédnout. Dnes se jedná o jedno z nejnavštěvovanějších poutních míst v Čechách i Německu. Pak se vrátíme dolů do obce a pokračujeme po zelené turistické značce, která zčásti kopíruje bývalou vojenskou signálku.

Zbyl jen hřbitov

Přejedeme přes říčku Odravu a hned poté bývalou železniční trať do Waldsassenu. Z bývalé obce Krásná Lípa (50.0285819N, 12.3600617E) se nezachovalo vůbec nic, pouze hřbitov u trati byl pietně upraven. Pokračujeme po zelené značce, po cca dvou kilometrech přejedeme silnici 214 a po dalších 3,5 kilometrech jsme na cyklotrase 2164, po které se dostaneme na rozcestí Horní Pelhřimov.

Odtud vede cyklotrasa 2177 na vrchol Zelené hory. Kromě z daleka viditelného vysílače je zde kamenná rozhledna, zvaná Bismarckova věž (50.0707478N, 12.3064042E). Původně tu byla v roce 1891 postavena dřevěná vyhlídková věž.

Nevydržela dlouho, takže v roce 1907 byl zřízen výbor pro výstavbu nové, tentokrát kamenné. Po dvou letech, konkrétně 3. října 1909, byla slavnostně zpřístupněna a nazvána tehdy módním jménem Bismarckova. Je vysoká 18 metrů a poskytuje hezký rozhled. Později zde vznikla i turistická chata, která ale zanikla beze stopy. Od padesátých let věž využívali vojáci, poté chátrala, ale naštěstí v roce 2005 došlo na její rekonstrukci, takže dnes můžete bez obav vystoupat na vyhlídkovou plošinu. Neváhejte, rozhled stojí za to.

Pak můžeme pokračovat buď po cyklotrase 2177 nebo kratší cestou po zelené do Horní Hraničné po cyklotrase 2164 do Pomezí a odtud Valdštejnovou cyklotrasou zpět do Chebu.

