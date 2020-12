Bez vědců, výzkumných pracovníků, šikovných českých firem a jejich vynálezů a výrobků by se nám s epidemií koronaviru bojovalo o poznání hůře. S rychlým testem na covid přišli například vědci z Olomouce. Odběr z nosohltanu stěrovou tyčinkou totiž není nic příjemného, ale olomoucká metoda, jak získat vzorek pro vyšetření na covid-19, je jednoduchá a rychlá. V podstatě si stačí jen vykloktat v puse. Samoodběrovou sadou odebraný vzorek bude připraven na laboratorní vyšetření běžnými metodami, například PCR. Novinku pod názvem Gargtest mohou využívat nejen odběrová místa, ale připravena je i pro domácí použití.

„Gargtest jsme vyvinuli proto, abychom zjednodušili a urychlili proces samotného testování a současně snížili jeho závislost na provedení odběru zdravotnickým pracovníkem,“ informoval Marián Hajdúch, ředitel Ústavu molekulární a translační medicíny Lékařské fakulty Univerzity Palackého v Olomouci (ÚMTM).

Ale úspěchů na poli vědy je mnohem více: čeští výzkumníci vyvinuli také nový typ papíru, který likviduje bakterie, viry a kvasinky. Zvolili technologii, kterou výrobci obdobných papírů dosud nevyužívali. Nový postup podle vědců z Akademie věd ČR zlepšuje kvalitu výrobku, který nazvali „anticovid papír“, neboť účinně ničí i nový typ koronaviru. Využití papíru může v budoucnu snížit riziko infekcí při manipulaci s bankovkami, ceninami a různými dokumenty.

Dezinfekční boxy

„Jsme inovátoři a baví nás nové výzvy,“ říká podnikatel Tomáš Velc z kladenské firmy Evel. Proto pro něj byla i pandemie covidu-19 impulzem, aby neseděl s rukama v klíně a raději něco vymyslel. Díky tomu se zrodilo zařízení, které rychle a účinně dezinfikuje běžné věci. „Tomu byste nevěřili, co jsme vypotili krve na vysvětlování, aby lidé pochopili princip našeho výrobku. Že to není o tom, že do našeho boxu něco dáte, polejete to sanitolem a budete celý den čekat,“ směje se s odstupem času Tomáš Velc prvním reakcím na výrobek, který v době pandemie v jeho firmě vymysleli, otestovali a přivedli na trh.

Málo se totiž podle něj u nás vědělo, jak fungují takzvané germicidní trubice. Ty dokážou rychlým a šetrným způsobem díky speciálnímu světlu dezinfikovat doslova cokoliv. Jen se dosud používaly hlavně ve zdravotnictví. Tedy až do doby, než je Velcova firma umístila do boxu, do nějž se vejde zhruba střední nákup nebo třeba mobily, klávesnice či několik roušek najednou.