Patřil ke zlaté generaci českých myslitelů, kterou v minulém století stihla celá řada tragédií a neštěstí. Erazim Kohák však překonal nacismus i komunismus (ačkoli ten již v emigraci). Po listopadu 1989 se do republiky vrátil a vyšla mu zde celá řada významných knih o svobodě a demokracii. V posledních letech byl velkým propagátorem ekologického přístupu k životu. Zemřel ve věku 86 let na počátku února.

Po nepříliš vydařeném pokusu, že by se ombudsmankou stala poslankyně za ANO Helena Válková, byl nakonec zvolen tehdejší zástupce veřejné ochránkyně práv Anny Šabatové Stanislav Křeček. Jeho uvedení do úřadu provázely demonstrace. Šabatová se na podzim pokoušela probojovat do Senátu v obvodu Brno-město. Postoupila do druhého kola, kde ji ale porazil Roman Kraus.

Nejen česká pop-music přišla o velké jméno. Ve věku pouhých 71 let zemřel Ivan Král, který spolupracoval s Patti Smith či Davidem Bowiem. Krátce po jeho smrti vyšla jeho poslední řadová deska, která dostala symbolický titul Smile neboli Úsměv.

Udílení Oscarů přineslo historický okamžik: filmem roku se stal jihokorejský snímek Parazit, který jako vůbec první neanglicky mluvený film získal hlavní cenu. Jeho tvůrce si navíc odnesl sošku pro nejlepšího režiséra i za nejlepší scénář.

Nejen covid, ale také sarančata byla letos příčinou velkých ztrát. A to konkrétně v Somálsku, kde se kvůli počasí vylíhlo takové množství tohoto otravného hmyzu jako již čtvrtstoletí ne. Místní úřady vyhlásily stav přírodní katastrofy.

Pamatoval zlatou éru Hollywoodu. Kirk Douglas, otec neméně slavného herce a producenta Michaela, se objevil v celé řadě klasických snímků, jako byly Stezky slávy, Spartakus nebo Tichá dohoda. Douglas se dožil požehnaného věku a zemřel v úctyhodných 103 letech.