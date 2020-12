O bývalé poslankyni Věcí veřejných Kristýně Kočí vznikla divadelní fraška Blonďatá bestie. Ve hře Ovčáček čtveráček si dramatici zase vzali na mušku hradního mluvčího.

Námětem pro novodobou Chvilku poezie se stalo vyjádření premiéra Andreje Babiše, jímž zdůvodnil vládní srpnové selhání v boji s koronavirem: „V březnu někdo přišel s tím matematickým modelem a v srpnu někdo, sice byl to ten samý člověk, ale už přišel v nějakém čase. A ti, kteří měli přijít, nepřišli.“

Oním zachráncem byl šéf pojišťovny Direct. Jeho roli Babiš pro Deník objasnil takto: „V první vlně, tedy na začátku března, připravil Pavel Řehák matematickou prognózu epidemiologického vývoje, která nás včas varovala, jak můžou růst počty nakažených, a donutila nás zatáhnout za záchrannou brzdu v řádu dnů. Otevřel nám oči a za to mu patří veliký dík.“

Není ale pravda, že by se později nesnažil vládní opatření ovlivnit. Kabinetu 26. května předložil 32 doporučení, ale tentokrát zůstal oslyšen.

Předčasná oslava

Podle Babiše byl letní tlak médií, obyvatelstva a hlavně opozice tak velký, že mu vláda podlehla. Je pravda, že k odhození roušek vyzýval i předseda ODS Petr Fiala a u dlouhého stolu na Karlově mostě společně s tisícovkou dalších lidí popili i Dominik Feri a Markéta Pekarová Adamová z TOP 09 či Miroslava Němcová z ODS.

Premiér si také postěžoval, že ředitel Ústavu zdravotních informací a statistiky Ladislav Dušek mu 26. srpna řekl, že koronavirus si už show nezasluhuje, protože citelně zeslábl. O příchodu druhé vlny s nástupem dětí do škol však nepochyboval ani profesor Dušek. Prý nešlo odhadnout, v jaké síle se dostaví. A opatření proti ní nebyla v jeho gesci. A o to právě šlo.

Na tiskové konferenci ministrů školství Roberta Plagy, zdravotnictví Adama Vojtěcha a hlavní hygieničky Jarmily Rážové dne 17. srpna Adam Vojtěch oznámil, že žáci budou muset nosit roušky ve všech školních prostorách kromě tříd. „Řekl jsem, že mi to nedává smysl. Nesouhlasil jsem s tím hlavně proto, že klinická skupina a paní Rážová se přikláněly k řešení, které bylo v rozporu s tím manuálem,“ vysvětloval Deníku svůj postoj Andrej Babiš.

Ministr zdravotnictví mu vyhověl a od restrikcí ustoupil. Na to reagoval jeho poradce, epidemiolog Rastislav Maďar, rezignací. Nechtěl nést odpovědnost za něco, s čím nesouhlasil. Do čela vládní rady pro zdravotní rizika se postavil Andrej Babiš a od té doby denně schytává kritiku za to, že dopustil příchod mohutné podzimní vlny, která málem způsobila kolaps zdravotního systému. Jak se ovšem ukázalo, podobně zaskočené byly téměř všechny evropské státy, kam se přihnala o pár týdnů později než do ČR.