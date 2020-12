Černý den českých dějin: 3. listopadu 2020 zemřelo za jediný den 256 lidí v souvislosti s chorobou covid-19. To je nejvíc za celou dobu pandemie. Na přelomu října a listopadu akcelerace počtu zesnulých s covidem nabrala na obrátkách a zatímco během celé první vlny zemřely nízké stovky lidí, v tuto chvíli umíraly stovky denně. Až 29. listopadu krátce spadla statistika úmrtí na dvouciferné číslo. Na konci listopadu však celkový počet mrtvých dosáhl hranice téměř osmi a půl tisíce lidí. Tedy jedno středně velké město.

Už jsme si na to téměř odvykli, o to více teroristický útok ve Vídni vzbudil strach. Na události z večera 2. listopadu bylo překvapivé také to, že se odehrála v zemi, která neměla kolonizační historii, s níž byly vlny teroristických útoků mnohdy spojovány.

Česko má konečně protiepidemický systém. Takzvaný PES ukazuje pětici scénářů podle jasně daných kritérií. Česko se automaticky zařadilo do nejhoršího, pátého stupně, postupně vyklesalo až do stupně 3, kdy se mohou otevřít restaurace a veškeré obchody a služby. PES však je stále závislý na rozhodnutí vlády, což jej znevěrohodňuje. Navíc povinný je pouze za nouzového stavu.

Čeští fotbalisté ovládli svou skupinu v nové Lize národů. Triumf měl pro českou fotbalovou reprezentaci význam přesahující postup do elitní úrovně soutěže. Národní mužstvo si totiž zajistilo výhodnou pozici pro boje o mistrovství světa 2022.

Navzdory nouzovému stavu a řadě omezení se v Česku uskutečnily oslavy 17. listopadu. Národní třídu opět zaplavily svíce. Proslulou se stala návštěva exprezidenta Václava Klause, který ostentativně měl roušku na bradě. Incident řešila policie. Klaus dostal pokutu 3000 korun.

Americká farmaceutická společnost Pfizer hlásí konec třetí fáze testů své vakcíny proti chorobě covid-19. Samotné vědce překvapilo, že účinnost překračovala 90 procent. Přitom, aby látka splňovala povinnosti pro schválení regulátorů, stačila by účinnost přesahující 50 procent.

Skončila aukce kmitočtů pro rychlý internet 5G. Dostupné frekvence si rozdělili stávající operátoři, vytouženého čtvrtého velkého operátora, od jehož vstupu na český trh si vláda slibovala snížení cen za volání a data, se tak zákazníci nedočkají.

Předseda KDU-ČSL Marian Jurečka se vyfotil s pivem, čímž porušil vládní nařízení o požívání alkoholu na veřejnosti. Veřejně se omluvil.

Polní nemocnice v Letňanech sice nebyla potřeba a nepřivítala ani jednoho pacienta, přesto zůstane v pohotovosti do února 2021.

Ve skrytu pozornosti se rozjíždí hra kolem ožehavého postu šéfa BIS. Stávající „vrchní špion“ Michal Koudelka leží dlouhodobě v žaludku prezidentu Miloši Zemanovi, který se netají sympatií k Rusku a Číně. BIS přitom opakovaně upozorňuje na podezřelé aktivity těchto zemí u nás. Vydrží Koudelka na svém postu? V listopadu dokonce prezidentovi lidé předali vládě kompromitující složku, která měla Koudelkovi situaci ztížit.