Operace prsou může splnit celoživotní sen. Není však bez rizik

Vánoce, narozeniny nebo výročí svatby přináší vždy otázku, čím potěšit drahou polovičku. Nebo spíš, co by jí udělalo radost. Většinou přemýšlení zůstává na ženách. Musí přemýšlet, co koupit manželovi a co by si měly přát. Postupně dochází inspirace – od šperků přes dovolené až po běžné věci, jako je oblečení a zařízení domácnosti.

Silikonovými implantáty si nechávají zdokonalit ňadra i celebrity | Foto: Shutterstock

Když přijde velké výročí, partneři se snaží buď vymyslet společný dárek v podobě neobvyklé nebo exotické dovolené nebo co nejvíc toho druhého potěšit. Po čem ženy nejvíc touží? Být krásné. Bez ohledu na věk, počet dětí či povolání se snaží být krásné pro své partnery a hlavně samy pro sebe. Ideál krásy V dnešním světě plném reklamy a filmů, kde jsou jen a pouze krásní lidé, je velmi těžké se alespoň trochu přiblížit ideálu krásy. Ženy se chtějí podobat kráskám v televizi a na obálkách časopisů. Věcí, po které nejedna touží, jsou krásná ňadra. Mladé holky většinou touží po větších, ženy po porodu po pevnějších. Právě operace prsou se stává čím dál častějším dárkem. Některé rodiny je holce nadělí k dospělosti, někdy to je manžel, kdo si přeje mít doma ,prsatici‘. Asi nejčastěji však o tomto dárku sní a nadělují si ho právě ženy samotné. Dara Rolins zastavila stárnutí. Ve 49 letech vypadá dokonale, přesvědčte se sami Pokud žena uvažujete o prsních implantátech, měla by se zamyslet, zda chce jako výplň silikonový gel nebo implantáty s fyziologickým roztokem. Dále musí zvážit velikost a tvar. A nakonec zbývá vybrat si kliniku. Prostě nenechat se zviklat reklamou a vše pořádně promyslet a zvážit. Jaký je rozdíl mezi fyziologickým roztokem a silikonovými prsními implantáty? Fyziologické i silikonové prsní implantáty mají vnější silikonový obal. Implantáty se však liší výplňovým materiálem a konzistencí. Fyziologické implantáty jsou naplněny sterilní slanou vodou. Jsou vloženy prázdné a naplněny, jakmile jsou na místě. Fyziologické prsní implantáty se doporučují ženám ve věku 18 let a starším pro zvětšení prsou a ženám jakéhokoli věku pro rekonstrukci prsu. Jizvy, bolest, infekce Silikonové implantáty jsou předem naplněny silikonovým gelem – hustou, lepkavou tekutinou, která napodobuje tělesný tuk. Většina žen věří, že silikonové prsní implantáty vypadají a působí spíše jako přirozená prsní tkáň. Silikonové prsní implantáty se doporučují od 22 let pro zvětšení prsou a v jakémkoli věku pro rekonstrukci prsou. Rizika po vložení obou druhů implantátů jsou podobná. Patří mezi ně zjizvená tkáň, bolest prsou, infekce, změny citlivosti bradavek a prsou, které bývají často jen dočasné, a nejnepříjemnější je pak možný únik nebo prasknutí implantátu. Náprava kterékoli z těchto komplikací může vyžadovat další chirurgický zákrok, vedoucí buď k odstranění nebo výměně implantátů. Je tak krásná, až jí mažou profily na sociálních sítích Důležité je zvážit tvar a velikost nových prsou. Existují kulaté a tzv. anatomické implantáty. Při konzultaci si žena může prohlédnout fotografie, kde uvidí tvar a výsledky práce plastického chirurga. Na velikosti záleží Neméně důležité je vybrat si správnou velikost. Nezřídka se stává, že žena si vysní novou velikost a po operaci se nestačí divit. Nejčastějším nešvarem českých plastických chirurgů je trochu na velikosti přidat. Zkušenost popisuje Simona K., která podstoupila operaci u věhlasného pražského odborníka na zvětšení neboli augmentaci prsou: „Konzultace proběhla hladce. Pan doktor mi ukázal dva tvary, vybrala jsem si kapku (anatomický tvar), ukázal, kde bude jizvička a nakonec jsme domluvili velikost. Měla jsem jedničky a chtěla jsem plné dvojky až trojky. Ještě jsme si vše těsně před operací potvrdili. Jaké však bylo moje překvapení, když mi sundali obvazy a prsa – již bez otoku – byla ve velikost 4. To jsem opravdu nechtěla.“ Doktor ji však „ukecal“, že jí to sluší a hodí se to k její postavě líp než její původně vysněná velikost. Jelikož byla operace a hlavně pooperační stav dost bolestivý, k revizi se už neodhodlala. Herečka Alena Antalová: Chtěla bych hezky zestárnout Poslední a snad nejdůležitější rozhodnutí se týká kliniky, na které má zvětšení poprsí proběhnout. V tomto případě by se žena neměla řídit cenou. V naší zemi je řada klinik, které nabízejí různé slevy a promo akce. Možná tak žena ušetří několik tisíc nebo dokonce až desítky tisíc korun, nestojí to však za to. Cena za operaci se pohybuje od cca 60 tisíc korun výš. Vyhlášený chirurg a klinika se můžou vyšplhat až na více než dvojnásobek. Pořád se však jedná o velkou a zároveň estetickou operaci, kde na konečném vzhledu opravdu záleží. Zároveň musí klinika provést řadu předoperačních vyšetření, protože anestezie a celá operace přináší spoustu zdraví nebo dokonce život ohrožujících rizik. I na věhlasné klinice u nás se už stalo, že pacientka se po operaci neprobrala. Splnila si sen a zkrásněla dle svých představ, ale v rakvi jí to bylo k ničemu. Opravdu se vyplatí vše promyslet s chladnou hlavou. Autor: Pavlína Nebeská