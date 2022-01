Začalo to bulkou

„Maminka měla v osmatřiceti letech rakovinu prsu, proto jsem byla lékaři kontrolována už od pětatřiceti. Když mi bylo devětatřicet, našla mi paní doktorka bulku. Biopsie bohužel rakovinu potvrdila. V listopadu 2014 mně odoperovali nádor a hned začala chemoterapie. Do Vánoc jsem byla bez vlasů, bylo to hodně silné,“ vzpomínala paní Lenka. Dodává, že chemoterapie trvaly do dalšího roku, pak následovalo celkem třiatřicet ozařování.

Bojoval o život. Po operaci mandlí se mladík musel znova učit i chodit

Léčbu sice zdárně ukončila, jenže pak přišly další komplikace a nakonec byla nutná mastektomie. „Prsa mi následně rekonstruovali, to jsem ale musela rok a půl čekat. Pan doktor mi pak doporučil tatéra v Plzni,“ vylíčila pro Deník.

I u Petry z Vysočiny vše začalo nálezem bulky v prsu. „Následně lékaři zjistili, že jde o zhoubný nádor, a tak mi doporučili odstranění celého prsu. Vzhledem k tomu, že se to podchytilo úplně na začátku, stačila hormonální léčba. Nebyla nutná chemoterapie ani ozařování. Ve Vinohradské nemocnici v Praze mi později dotvarovali ňadro,“ popsala svůj příběh.

„Já jsem měla záchovnou operaci, takže vybrali vnitřek a dostala jsem později implantát. Každé ňadro tak bylo jiné. Pak jsem se náhodou dozvěděla o možnosti tetování v Plzni,“ popsala.

Brečela dojetím

Obě ženy skončily v plzeňském tetovacím salonu Jakuba Obrechta, který začal s tetováním žen po mastektomii před dvěma lety. Oslovila ho tehdy kamarádka z Fakultní nemocnice v Plzni. Jak zdůraznil, k tetování přistupuje vždy až poté, co ho doporučí lékař. Ženám po mastektomii dělá dva druhy maleb na kůži.

Češi holdují „oblbovákům“. Při samoléčbě polykají i několik prášků denně

Zdroj: Deník„První, častější, je estetická tetováž prsních dvorců a bradavek. O to má zájem většina žen, které se chtějí vrátit ke svým prsům, jež měly před nemocí. Tady to probíhá tak, že buď tetujeme 3D dvorce a 3D bradavky na hladkou kůži, nebo jim chirurg vytvoří bradavky a my pak vytváříme dvorec a dobarvujeme bradavky, samozřejmě tak, aby to vypadalo opravdu realisticky. A to i třeba z půl metru,“ řekl Oubrecht s tím, že druhou variantou je ornamentální tetováž, kterou většinou doporučuje klientkám, jež mají za sebou reoperaci nebo např. velký operační výkon a hodně zjizvená prsa.

Pomocí této tetováže dokáže schovat jizvy a přes velké asymetrie udělat tvar tak, že prsa vypadají opticky stejně, byť je třeba jedno ve skutečnosti o třetinu menší. „Z praxe mohu říct, že v tomto případě nemusejí ženy nosit spodní prádlo, protože nemají bradavky, které by pobuřovaly, ale mají jakousi zdobnou podprsenku. Mohou chodit nahoře bez a nikomu to nevadí,“ tvrdí tatér. Co se týče motivu, ten je podle něj dán stavem prsa. Většina žen volí květinové motivy.

Lékařský průlom. Muži transplantovali srdce geneticky modifikovaného prasete

Mnohé ženy mají z tetování obavy. Mezi ně patřila i Lenka z jihozápadu Čech. „Jsem učitelka, nemám žádná tetování, a tak jsem měla strach. Lékař i tatér mi ale vše vysvětlili, byli velice vstřícní, milí,“ uvedla s tím, že výsledek se jí líbí. „Když mě postavili před zrcadlo, tak jsem brečela, protože to bylo nádherné. Má to smysl a všem to doporučuji. Je to taková tečka a opravdu to psychicky pomůže, člověk se zase cítí dobře.“

A souhlasí s ní i Petra z Vysočiny. „Myslím, že výsledek se povedl. Cítím se daleko lépe,“ řekla.

Sponzor by pomohl

Jak dlouho toto speciální tetování trvá? „Záleží na rozsahu a na tom, jak dlouho klientka vydrží. Když pominu přípravu a zastavím se přímo u tetování, tak časově jsou asi jednodušší dvorce, oba se dají zvládnout dohromady do tří hodin. Ornamentální tetováž je časově náročnější, dělá se většinou na dvě sezení,“ konstatoval Oubrecht.

Zničená záda budou nemocí z povolání. Navíc s nárokem na odškodnění

Toho mrzí, že tyto estetické zákroky bohužel zdravotní pojišťovny nehradí. Co se týče cen, snaží se proto u jednoho dvorce vejít do tří tisíc korun, u obou tedy do šesti tisíc. „U ornamentální tetováže se snažím, abychom jedno prso udělali do šesti tisíc. Bylo by super, kdyby se našel nějaký sponzor, který by těmto ženám finančně pomohl,“ řekl tatér.

Nejstarší klientku měl zhruba šedesátiletou. „Ale musím říci, že se hlásí stále mladší ročníky, jsou to i děvčata ve věku dvacet, pětadvacet let, která ještě nemají děti,“ dodal Oubrecht.