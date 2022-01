Měla princezna Diana dceru? Krásná Sophie musí hodně vysvětlovat

Dlouhé vlasy už mne nebaví, řekla si před nedávnem čtyřiadvacetiletá kadeřnice Sophie Eales z anglického Bournemouthu. Aniž by to tušila, rázem se pro ni o poznání změnil svět. S novým účesem totiž nápadně připomíná zesnulou princeznu Dianu, respektive vypadá úplně jako by byla její dcerou.

Čtyřiadvacetiletá kadeřnice Sophie Eales z Bournemouthu svým vzhledem připomíná princeznu Dianu | Foto: se svolením Sophie Eales

„Chtěla jsem změnit svůj styl. Vždy jsem nosila dlouhé vlasy, ale proč bych je měla mít pořád?" uvedla pro britské noviny Daily Star. Od té doby kam přijde, tam vyvolá nemalé pozdvižení – na ulici, v obchodě či úřadě. Ochotně pak vysvětluje, jak se vlastně věci mají. „Vždy říkám ne, nejsem dcerou lady Diany, mám svou vlastní mámu. Ani si nemyslím, že vypadám jako princezna. Chtěla jsem jen nový vzhled," usmívá se Sophie s tím, že nepopírá, že se zájem o její osobu velice pozitivně odrazil na jejím sebevědomí. A jak se líbí vám? Podívejte se do fotogalerie.