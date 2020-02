Během života sice naše pleť povadá a tvoří se na ní vrásky, ale to není všechno. V důsledku stárnutí už není tak hladká a bez chybiček, jako byla v dětství. „Paradoxně v pozdějším věku jsou na tom hůře ti, kteří nikdy neměli žádné vrásky ani problémy,“ upozorňuje dermatoložka Tereza Gabryšová z kliniky Yes Visage. „Problematická pleť, s velkými póry a akné, stárne pomaleji. Je totiž pevnější, má méně vrásek a lépe udržuje hydrataci,“ vysvětluje.

„Různé nedokonalosti přicházejí věkem, tomu se nedá vyhnout,“ upozorňuje dermatoložka Iva Obstová z Medicom Clinic. „Jestli vidíte v zrcadle velké póry, jizvy po akné, žilky, výrůstky nebo pigmentové skvrny a štvou vás, je právě teď správný čas navštívit dermatologa,“ doporučuje. Drobné vady na kráse mohou potkat každého. Naštěstí je lze s pomocí moderní techniky jednoduše odstranit.

Možná si vzpomínáte, že kdysi vám kožní lékař maximálně vypálil bradavice dusíkem. Ostatní vady pleti se zakrývaly silným make-upem, pigmentové skvrny se bělily citronovou šťávou. „Naštěstí pro nás výzkum pokročil a s pomocí laserů se dá ledacos bezpečným způsobem napravit. Ovšem kůže potřebuje čas na regeneraci a UV záření by mohlo situaci ještě zhoršit,“ upozorňuje dermatoložka Kateřina Adamcová z Artmedica.

Proč? „Když se do kůže vpustí energie, ať už tepelná, nebo laserová (i ta se přemění v teplo), stimulují se tím kromě jiného i pigmentové buňky. Vystavíme-li pak pleť vyššímu UV záření, mohla by zpigmentovat. Právě proto si naplánujte zákroky nejlépe v období od podzimu do jara. A v létě se nenechte nalákat na slevy v některých zařízeních,“ varuje.

FRANTIŠKA TĚŠÍNSKÁ