Nejenže je půvabná, ale jde vidět, že na své figuře opravdu systematicky pracuje. Prostě jako kráska z velmi ušlechtilé ocele.

Nestyda, nebo umělkyně? Tanec u tyče budí vášně. S tělem ale dokáže divy

Pro rok 2022 má nové výzvy. „V minulém roce se stalo takových změn, až mi málem přestaly vadit. Když se na to podívám zpětně, rok od roku je to u mě v těch změnách pestřejší a pestřejší. Život asi chce, abych byla vůči nim odolnější. Jsem vděčná za vše dobrý i špatný, co mě posunulo dál,“ říká trenérka a závodnice, kterou na Instagramu sleduje přes 10 tisíc lidí.

Naznačila, že závodění je velmi náročné a také to není v životě úplně všechno. „Zvažuju časově nejpřijatelnější sezónu s ohledem na dostatečné období pro odpočinek, státnice a osobní život. Dost pravděpodobně to bude muset být dřív, než jsem chtěla,“ uvedla pro svoje fanoušky.