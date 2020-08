Léčivky se k péči o zevnějšek používají odpradávna. Své místo si však v beauty rutině najdou i dnes. Obstojí totiž i v konkurenci superúčinných chemických zázraků. Tím spíš, namícháte-li si z nich kosmetiku sami. Poradíme, jak na to.

Léčivky se k péči o zevnějšek používají odpradávna. | Foto: Shutterstock.com

Byliny dokážou s pokožkou udělat divy. A díky zelenému trendu slaví v péči o pleť velký a triumfální návrat. Silou léčivého býlí se dnes zaklínají i kosmetičtí giganti, do nichž byste to ještě před pár lety sotva řekli. Přibývá ovšem i čistě přírodních značek, v nichž bylinné extrakty najdete ve vysoké koncentraci i kvalitě. Nebo na to můžete jít úplně jinak a pečující přípravky si připravit sami. Překvapivě je to jednodušší, než se zdá. Dokonce na to nepotřebujete ani žádné speciální ingredience nebo nástroje. Důležité je ale vědět, co která léčivka dokáže. Která bude ta vaše?