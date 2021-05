„Naše produkty vyrábíme z velké části ručně, ale mlýnek na maso s klikou nebo ruční struhadlo zeleniny už opravdu nějakou dobu nepoužíváme,“ řekl Olin Bezchleba.

„Žili jsme s rodinou pět let ve Francii, konkrétně v Alsasku, kde jsem pracoval na centrále evropského vývoje konzervárenských výrobků nadnárodní firmy. Obdivovali jsme pestrost nabídky místních farmářů a výrobců delikates, regionální výrobky jsou tam velmi ceněny. Po návratu do Čech nám takové dobroty chyběly, tak jsem pátral po starých recepturách a narazil na spoustu inspirace v knížkách pro hospodyně a o zavařování. I u nás se kdysi evidentně zpracovávaly a nabízely na trzích všemožné dobroty. Tak jsem si začal hrát s chutěmi, představoval si podmínky, ve kterých se kdysi zavářelo, a doslova jsem "oprašoval objevené receptury", aby vznikly výrobky, které zaujmou dnešní zákazníky,“ uvedl Bezchleba.

Není obtížné rozjet potravinářskou výrobu při čím dál tím přísnějších podmínkách a normách? „Potravinářská výrobna je rozhodně složitější než třeba stolárna, nebo jiná nepotravinářská výroba. Je to dáno velkými nároky už při stavbě a zařizování výrobních prostor, jsou nastavená přísná pravidla na dodržování hygienických zásad a výrobních postupů. Pokud nepochopíte logiku požadavků, těžko se to pak přenáší do praxe. Proto obdivuji každého, kdo se pustí do dobrodružství výroby jakýchkoliv potravin, bez zkušeností v oboru,“ podotkl.

Ruční výroba je nezbytná

Via Delicia je malá manufaktura. „Ruční výroba je při naší pestrosti nabídky nezbytná. Představte si v jednom dni vyrábět pečená kachní stehýnka, vepřové maso ve vlastní šťávě a pstruha na másle - to by snad ani zmechanizovat nešlo, vyrábíme malé série. Jednu skleničku vezmeme do ruky přibližně desetkrát, než se dostane k zákazníkům,“ řekl Bezchleba a dodal: „Nabízíme pestrou paletu výrobků, už je jich přes 60 druhů. Zpracováváme planě rostoucí ovoce, lesní plody a houby, zvěřinu, drůbež, maso a sladkovodní ryby. Na své si přijdou milovníci paštik, kulinárně upravených mas, tradičních i méně obvyklých džemů a nově jsme uvedli exkluzivní polévky z napučených luštěnin.“

V nabídce má Via Delicia mimo jiných dobrot hodně paštik. Není složité naučit tuzemského spotřebitele, že paštika je opravdu něco jiného, než to, co stojí v obchodech devět korun?

„My Češi jsme paštikoví, takže není potřeba nás učit paštiky jíst. Jen je potřeba, aby si lidé uvědomili, že v levném výrobku bude kvalitních surovin pomálu, jestli vůbec. Pro někoho je paštika jen levná „nouzovka“ a neočekává od ní nic víc, než že nebude svačit suchý rohlík. Pokud však chcete od paštiky víc, dát si k ní čerstvé dobré pečivo a třeba sklenku vína na pohodu, pak vítejte u nás. Dbáme na špičkovou kvalitu u všech surovin, perfektní zpracování, vysoký podíl masa ve výrobcích. Je pak velmi příjemné slyšet pozitivní komentáře od zákazníků, kteří se k nám vrací opakovaně. Naše práce nám pak dává smysl,“ řekl Bezchleba.