On sám už nyní raději sází ovocné stromky na zahradě, chystá se pořídit si domácí užitková zvířata a učinit tím první krůčky k soběstačnosti.

„V minulosti trh s nemovitostmi šlapal jako přeplněný papiňák. Pak došlo ke zpřísňování pravidel pro udělování hypoték, práce loni ubylo a nyní covid-19 utlumí trh s nemovitostmi úplně. A to na docela dlouhou dobu. Sám nevím, jak budu fungovat. Zasadil jsem šest ovocných stromků, pořídím deset slepic, pár kachen, prase, udělám si políčko. Všichni se budeme muset uskromnit. Šetřit budou muset nejen domácnosti, ale také firmy. Snížení životního komfortu se může týkat nás všech,“ vysvětluje Michal Šváček, který je rád za vládní pomocný balíček.

„Odložení hypotéky, podnikatelské úvěry, odložení splátek spotřebitelských úvěrů, to vše je super. To se týká i mě, mám úvěr, ne velký, ale určitě úlev využiji. Podmínky jsou jasné, jednoduché, doložím seznam faktur za uvedené období, pokles za leden až březen ve srovnání let 2019 a 2020 je u mě zhruba patnáct procent,“ přiznává odhadce z Moravy. I jemu ale vrtá hlavou, proč jsou v balíčku diskriminační požadavky.

„Jediné, co nechápu, jo požadovaný minimální roční příjem 180 000 Kč. Co ti nejchudší živnostníci? Ti, co podporu potřebují nejvíce? Z doslechu z okolí vím o paní, která stříhá v domově důchodců a její roční příjem takové částky nepřesáhne. A kde je nějaký stropní limit? Bohatí přece nepotřebují pomoct. Snahu hodnotím pozitivně, ale když nad tím přemýšlím, určitě dám část podpory někam na podporu zdravotníků nebo ji věnuji někomu potřebnému,“ uvažuje živnostník, který si dokáže představit, že mezi živnostníky zůstanou jen ti silnější.

„Podle mě není žádná hanba skončit, umět včas propustit zaměstnance, vypovědět nájem. Na lidi kolem sebe teď ale hlavně apeluji: držte se, cvičte, odpočívejte, využijte volného času na maximum, neboť až za pomoci slivovice spálíme to svinstvo z povrchu zemského, bude třeba zase makat,“ usmívá se Michal Šváček, i když ví, že budoucnost je značně nejistá.

„Je docela možné, že budu muset změnit profesí a že půjdu šít roušky, protože to třeba bude vážně hodně špatné,“ uzavírá svůj příběh živnostník z Hranic.