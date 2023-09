Hustý dým a plameny šlehající z oken, které bylo vidět z dálky. Několik jednotek hasičů likvidovalo ve čtvrtek odpoledne požár v bývalém hotelu Strojař v Přerově, který už delší dobu chátrá. Na místo dorazil i primátor města spolu se svými náměstky. Podle vedení radnice došlo k zahoření při výcviku policistů, kteří budovu využívají. Bližší okolnosti se šetří.

Požár Strojař, Přerov | Video: Petra Poláková - Uvírová

Na místě zasahovali přerovští profesionální, dobrovolní a drážní hasiči. „K požáru došlo ve třetím nadzemním podlaží. Když jsme dorazili na místo, šlehaly plameny z oken a oheň zasáhl celou bytovou jednotku o velikosti jedna plus jedna,“ popsal velitel zásahu Pavel Bernhauer.

Hasiči prováděli zásah kvůli bezpečnosti v dýchacích přístrojích. „Nasadili jsme první proud od přízemí směrem nahoru, kterým jsme utlumili plameny. Druhý proud mířil do zasaženého třetího nadzemního podlaží. Postupovali jsme tak, aby mohli hasiči vstoupit do bytové jednotky, dohasit zbývající ohniska a ochránit objekt, aby se oheň nerozšířil dál,“ řekl.

V objektu v té době prováděli výcvik policisté. „Objekt je naštěstí neobyvatelný, takže nebylo nutné nikoho evakuovat. Kdyby se něco takového stalo při plném provozu, už by to byl velký problém. Viditelnost byla v zakouřeném prostoru nulová,“ doplnil.

Na místo dorazili i zástupci vedení města. „Zahoření se týkalo jednoho bytu, zbytek prostor je pouze zakouřený. Při zásahu hasičů došlo k prolití vodou, ale škody nejsou výrazné,“ shrnul náměstek přerovského primátora Miloslav Dohnal (ODS), který má na starosti majetek.

„Tím, že byl zásah okamžitý, se zabránilo dalšímu rozšíření. Vyšetřovatelé budou nyní prověřovat všechny varianty toho, co se stalo. Máme uzavřenou smlouvu s Policií České republiky a v ní je jasně dáno, kdo může objekt užívat. My teď budeme prověřovat, kdo tu byl, a zda to bylo v souladu se smlouvu,“ poznamenal.

„V současné době se objekt odvětrává, takže zatím nejsou patrné škody, které vznikly. Na základě zjištění rozsahu škod budeme jednat s pojišťovnou. Nejedná se ale o zásadní škody,“ uzavřel Dohnal. (pu)