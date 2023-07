Maximální výše dotace na jednu akci činí sto padesát tisíc korun, minimální pět tisíc. O dotace mohou žádat jak fyzické, tak právnické osoby."Čas mají zájemci pouze do 4. srpna. Pokud tedy máte kolem sebe někoho, kdo by měl o příspěvek zájem, nebo jste to vy sami, nezapomeňte si o dotaci zažádat," dodal Šmída.

Všechny důležité informace týkající se pravidel, způsobu podání žádosti či výše získané částky naleznou zájemci zde.