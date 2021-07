ZLKL dodává především do nadnárodních koncernů, jako je Emerson a Siemens. Přibližně 60 procent výroby směřuje na export, hlavním odbytištěm jsou po České republice Francie, Německo a severské státy. Většina výrobků nachází své využití v elektrotechnickém průmyslu, ve vodohospodářském a v automobilovém průmyslu.

„Budoucnost vidím v lidech a v systému. Jsem hrdý na to, že se nám podařilo vytvořit velmi schopný a progresivní manažerský tým, jehož důležitou součástí jsou i oba moji synové. Je skvělé, že se tento manažerský tým může opřít o zkušené profesionály a specialisty napříč všemi úseky. Dlouhodobý úspěch a prosperitu shledávám také v neustálém hledání nových produktivnějších technologií, opětovném investování a v nekompromisním důrazu na kvalitu našich výrobků. Uděláme vše pro to, abychom u našich zákazníků měli i nadále reputaci aktivního, zodpovědného a stabilního partnera,“ říká Ing. Ladislav Brázdil, generální ředitel a majitel ZLKL.

Jaký je recept na úspěch v zahraničí? „Zákazníka vždy nejvíce zajímá cena, kvalita, komunikace a spolehlivost dodávek. Na to jsme se zaměřili. Investovali jsme do nových technologií a především nastavili nové vnitropodnikové systémy a procesy. Tím jsme zvýšili produktivitu práce a stali se konkurenceschopnými i pro zahraniční trhy. Samozřejmě bylo nutné zajistit komunikaci v angličtině napříč úseky (obchod, technologie, kvalita). Pak už jen šlo o to se nebát a využívat příležitostí, jelikož jsme měli dobré reference, tak nás firmy ze zahraničí samy oslovovaly,“ říká Martina Brázdilová, která má v ZLKL na starosti personalistiku a marketing.

ZLKL je příkladem toho, že i ne úplně velká firma z České republiky může prorazit v zahraničí. „Na velikosti asi úplně nezáleží, spíš jde o to, jestli má firma co nabídnout a také na oboru. ZLKL atakuje hranici velké firmy, ale podle počtu oborů lze říci, že jsme více středních firem v jedné. Do náročného automotive průmyslu jsme nejdříve prorazili v oboru obrábění, dnes se však týká i střediska tváření. Začali jsme 5S, TPM (autonomní údržba), šli jsme přes metody štíhlé výroby, certifikace IATF a pokračujeme automatizací výroby,“ řekla Brázdilová.

„Získáváme zakázky ve velkých sériích, můžeme tedy nakupovat strojní technologie přímo na míru, nemusíme se omezovat stávajícím strojovým parkem, který díky tomu prochází v posledních letech značnou obměnou. Už nyní jsme se hospodářskými výsledky dostali mezi strojírenskou špičku ČR a chceme jít dál. Ještě nás čekají dva roky intenzivní práce a systém řízení firmy bude kompletně nastavený. A my se budeme moci rozhlížet dál. Je mnoho firem v našem oboru, které uvítají pomoc zvenčí - budeme připraveni. Kdo chce být u toho, je ten nejlepší čas se zapojit. Neustále hledáme talenty, ze kterých vyrostou manažeři a odborníci nejen ve strojírenství, ale napříč všemi úseky od nákupu, přes ekonomiku, expedici až po personalistiku a marketing. Stačí to zkusit a poslat životopis,“ dodala Martina Brázdilová.