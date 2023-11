Zákazníci z Lipníku nad Bečvou a okolí se mohou těšit na křupavé pečivo, rozšířenou nabídku čerstvého ovoce a zeleniny, kvalitní maso nebo chlazené výrobky. V sortimentu nechybí ani produkty speciální výživy pro zákazníky s různými výživovými intolerancemi nebo omezeními.

„Těší nás, že můžeme v Lipníku nad Bečvou otevřít naši první prodejnu,“ řekla Dana Bratánková, vedoucí korporátní komunikace & Public Affairs Billa ČR. Prodejna v Lipníku nad Bečvou disponuje moderními technologiemi, šetrnými k životnímu prostředí.

„Ochrana životního prostředí je jedním z našich dlouhodobých cílů a závazků. V nové prodejně proto nabízíme například sáčky k opakovanému používání či odnosné tašky z recyklovaného a dále recyklovatelného plastu,“ dodala Dana Bratánková.

Prodejna v Lipníku bude mít otevřeno od pondělí do soboty v době od 7 do 21 hodin, v neděli pak od 8 do 21 hodin. Součástí je i parkoviště se sedmi desítkami míst včetně vyhrazeného parkování pro hendikepované a rodiče s dětmi. (pu)