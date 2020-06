Ať chceme, nebo ne, elektromobilita se pomalu stává součástí našich životů. A jestli už pomalu o pořízení elektromobilu přemýšlíte, těchto deset důvodů by vašemu rozhodování mohlo pomoci.

Pořídit a provozovat elektromobil se může i přes vyšší počáteční náklady vyplatit. Jen je třeba předem dobře počítat. Čím více totiž najedete, tím rychleji se dostanete do bodu, kdy bude jeho provoz levnější.

Dobrou zprávou je fakt, že doma si dnes z klasické zásuvky nabijete jakýkoli elektromobil. Jen je třeba počítat s nižší rychlostí nabíjení. Řešením jsou takzvané Wallboxy, které šťávu doplní mnohem rychleji.

Podle průzkumů si chce do deseti let svůj první elektromobil pořídit víc než polovina obyvatel ČR. Můžeme se tedy ptát, jestli a jaký smysl má elektromobilita do budoucna.

Častým argumentem proti pořízení elektromobilu bývá malý dojezd vozidel. Obecně platí, že nejnovější elektromobily nabídnou největší dojezd. Např. Audi e-tron by mělo disponovat dojezdem až 410 kilometrů.

Pro městský pohyb pak můžete vybírat z elektrovozítek typu Mini Cooper SE, Škoda Citigo-e iV, Volkswagen ID.3, Nissan Leaf, BMW i3, Volkswagen e-Golf, Smart EQ Forfour, Opel Corsa-e a dalších.

Pokud vás zajímá, který elektromobil se nejvíc prodává, tak je to Tesla Model 3. Za ním se po dvou čínských modelech (prodávaných pouze v Číně) umístil Nissan Leaf, Mitsubishi Outlander PHEV a Renault Zoe. Celou desítku nejprodávanějších modelů za rok 2019 najdete zde.

A která automobilka se elektromobilitě věnuje nejdéle? Ano, je to právě Tesla. Tato společnost vznikla v roce 2003 a o rok později se k ní přidává klíčový muž a investor Elon Musk, jehož peníze umožnily převést vizi do reality. Dnes firma vyrábí kromě elektromobilů také domácí a komerční uložiště elektrické energie.

