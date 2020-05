Téměř 80 procent území Česka je zasaženo zemědělským suchem. Farmáři vidí následky už nyní.

sucho | Foto: redakce

Jednou větou by se dalo napsat, že to, co neponičily lokální dubnové mrazy (a mrazy, které přišly v noci na dnešek), to teď ničí dlouhodobé sucho.