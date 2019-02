„Dobrovolníci působí jako společníci u lůžka nemocných. S pacienty si povídají, předčítají jim, hrají s nimi společenské hry a doprovázejí je také na vyšetření po areálu nemocnice,“ uvedla pro tisk koordinátorka činnosti Centra Amelie Tereza Kvapilová Pokorná.

Dobrovolnický program běží již delší dobu jak v prostorách samotného spolku, tak na lůžkovém oddělení Onkologické kliniky Fakultní nemocnice.

Podle slov koordinátorky je činnost dobrovolníků v oblasti onkologie velmi náročná a specifická. Zájem o zapojení se do tohoto programu přitom trvale existuje, především mezi studenty.

Pracovníci centra však mezi sebou rádi vidí dobrovolníky všech věkových kategorií a s nejrůznějšími životními zkušenostmi.

ŠIROKÝ ZÁBĚR

Spolek Amelie poskytuje bezplatnou psychosociální pomoc dospělým osobám s onkologickým onemocněním a jejich příbuzným již úctyhodných deset let.

Organizace působí v Praze, Olomouci, Liberci a Rakovníku. Několik akcí organizoval ostatně i 4. února, který je Světovým dnem boje proti rakovině.

Amelie jako občanské sdružení vznikla v roce 2006 a o deset let později se změnila na zapsaný spolek.

Podle internetové stránky je členů spolku nyní sedmnáct, z nichž více než polovina patří mezi zdravotně postižené osoby. Amelie poskytuje také každodenní telefonické poradenství.

ŽETON S VELKOU MOCÍ

Cílem dobročinného programu společnosti Tesco “Vy rozhodujete, my pomáháme“ je pomoc místním neziskovým a příspěvkovým organizacím při uskutečnění předloženého projektu. Ten by měl mít pozitivní vliv na život v místě, kde daná organizace působí. Vybrané projekty mohou zákazníci podpořit do 17. února ve všech prodejnách sítě Tesco.

Zákazníci v nich nyní dostávají za nákup speciální žeton, jehož vhozením do urny hlasují pro daný projekt. Letošní ročník je pátý v pořadí. Jako vizitku popularity tohoto programu uveď-me, že počet vhozených žetonů každoročně přesahuje milion. Celostátně čeká na oceněné projekty více než pět milionů korun.

Více informací najdete na internetových adresách www.itesco.cz/pomahame a www.amelie-zs.cz.