Ski areál Razula ve Velkých Karlovicích díky letošním mimořádným sněhovým podmínkám opět zprovozní snowtubing. Oblíbená adrenalinová atrakce bude otevřena od soboty 2. února na rodinné sjezdovce Horal u hotelu Horal.

„Ke zprovoznění snowtubingu je potřeba opravdu velké množství především přírodního sněhu a ten letos konečně zase máme k dispozici. Minulé zimy byly v tomto směru slabší, snowtubingovou dráhu jsme za posledních pět let měli v provozu jednou a navíc jen krátce, protože pak přišla obleva. Pro návštěvníky je to vítaná zábava, se kterou se v jiných areálech nesetkají, a takový symbolický dárek pro děti při příležitosti začátku jarních prázdnin,“ říká šéf Ski areálu Razula Martin Pařízek.

Snowtubing spočívá v jízdě připraveným sněžným korytem na speciálních nafukovacích člunech. Na sjezdovce Horal bude připravena dráha o délce 270 metrů, která lemuje lyžařský park Razulák pro výuku dětí. „Právě pro děti to bude určitě příjemné zpestření. Zajezdit si ale mohou i dospělí, nafukovací čluny mají dostatečnou nosnost,“ dodává Martin Pařízek.

Sjezdovky Ski areálu Razula jsou v provozu denně od 8:30 do 17:30 hodin, na sjezdovkách je až metr přírodního i technického sněhu. Snowtubing bude z bezpečnostních důvodů otevřen do setmění, do 16. hodiny.

Závěr tohoto týdne zpestří návštěvníkům Ski areálu Razula ještě zabíjačkové hody u hlavní sjezdovky Razula. Ovar, výpečky a další tradiční speciality mohou lyžaři ochutnat od pátku do neděle.

Příští sobotu 9. února se pak ve Ski areálu Razula chystá závod na běžkách Noční stopa Valachy, v neděli 10. února dětský závod O pohár strašidýlka Razuláka. Pokračuje také oblíbená akce Lyžuj a plav, s níž lyžaři k celodennímu skipasu obdrží hodinový vstup zdarma do termálních bazénů v hotelu Horal.

Ski areál Razula je součástí karlovického Resortu Valachy, který na období jarních prázdnin připravil zimní pobyty se skipasem a neomezeným vstupem do termálních bazénů a wellness. Právě možnost spojit zimní radovánky s koupáním láká každoročně do místních hotelů řadu hostů.

„Sněhové podmínky jsou letos nejlepší za poslední léta, včetně běžkařských stop, což je na zájmu návštěvníků zřetelně poznat. První dva únorové týdne již máme prakticky vyprodané, v dalších termínech se poslední pokoje rychle doobsazují,“ uvedl ředitel Resortu Valachy Tomáš Blabla. Resort Valachy disponuje čtyřmi hotely s kapacitou 340 lůžek v karlovickém údolí Léskové.

Více informací: www.razula.cz