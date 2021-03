První jarní paprsky už nám nesměle ťukají na okno, ale rána a večery bývají ještě hodně chladné. Zabalte se proto do deky z ovčí vlny a na studené nohy si oblečte teplé ponožky. Obojí získáte se slevou 12 %.

„Sleva se vztahuje na veškerý sortiment Ovečkárny. Naše tipy jsou na vlněné lůžkoviny a bandáže, ponožky, ale i na nový sortiment letní obuvi – dřeváky a nazouváky,“ vyjmenovala Eva Maděrová z marketingu společnosti.

Vybavte se přípravky na jarní úklid

Na jaře nás čeká také pořádný úklid, který se neobejde bez návštěvy drogerie. Během Nákupního týdne s Deníkem připravila drogerie Teta slevu až 50 % na značky CIF a SAVO. Další výraznou slevu 40 % získají zákazníci na celé značky Colgate a Palmolive.

„Slevy na tyto značky startují v drogeriích Teta od 17. března. Nakoupit můžete zlevněné zubní pasty Colgate, sprchové gely a mýdla Palmolive, čistící přípravky do koupelny či kuchyně CIF, nové tablety do myčky CIF nebo dezinfekční produkty SAVO. Navíc, pokud jste členy Teta klubu, získáte další výhody i slevy,“ řekl Tomáš Prochovník, manažer komunikace TETA.

Můžete navštívit také e-shop Econea, který dává slevu na celý sortiment.

„Jde o tisíce produktů pro zdravý a trvale udržitelný život. Naleznete u nás přírodní kosmetiku, ekologickou drogerii, pomůcky do domácnosti, pro maminky s dětmi a v neposlední řadě rozsáhlou nabídku zero-waste produktů. Všechny značky jsou velmi pečlivě popsané a prozkoumané z mnoha úhlů pohledu,“ řekl za Econeu Martin Mates s tím, že produkty z e-shopu jsou bez živočišných složek a netestovaly se na zvířatech.

Chytré hodinky, domácí spotřebiče

Využít můžete také nabídky firmy H.S.H Sport a mimořádně výhodně si pořídit finské chytré sportovní GPS hodinky SUUNTO i hodinky pro běžné nošení.

„Americké hodinky Timex patří k nejproslulejším značkám. Nabízíme slevu 25 % na více než 400 různých modelů v pánském, dámském a dětském provedení,“ řekl Jaromír Háněl za společnost H.S.H Sport.

Doplnil, že lidé si mohou koupit také šachové potřeby, logické a ostatní společenské hry.

Pokud potřebujete domácí spotřebiče, elektroniku nebo chcete udělat radost svým dětem, popřípadě pořídit výbavu svým čtyřnohým mazlíčkům, využijte slevu na Mall.cz.

„Poskytneme slevu 200 korun při nákupu nad 2000 korun. Vztahuje se na sortiment, který prodává přímo Mall.cz, neplatí tedy pro zboží označené jako partnerský prodej,“ vysvětlil výhody nakupování Oldřich Kopecký z marketingu Mall.cz.

Elektronika a pohodlnější způsob nakupování

Mobily, počítače, IT reproduktory, ale třeba i sluchátka můžete výhodně pořídit na webu Smarty.cz.

„Slevu 200 korun při nákupu nad 2000 lze využít na tisíce produktů. Doporučujeme navštívit novou IT kategorii. Také jsme pro naše zákazníky spustili službu Doručení do 60 minut,“ řekl Jan Novotný ze Smarty CZ.

V rámci Nákupního týdne s Deníkem využijte také Odloženou platbu MALL Pay se slevou 20 %, která dosahuje až 400 korun na první nákup.

„Díky MALL Pay můžete nakoupit a ušetřit na více než 160 e-shopech a zaplatit až v klidu po vyzkoušení zboží do 14 dní nebo později. Jsme na CZC.CZ, Košík.cz, MALL.CZ, Vivantis.cz, Plenky-levne.cz i na mnoha dalších menších e-shopech, ušetříte všude tam, kde mají Odloženou platbu MALL Pay v košíku,“ vysvětlil princip pohodlnějšího nakupování na e-shopech Adam Bílek za marketing MALL Pay.

Výhodou je, že člověk nemusí opisovat číslo karty na e-shopu, zadávat svoje osobní údaje z karty, ale prostě se jen ověří při nákupu přes SMS, objednávka je hotová a zaplatí později.

„Voucher se nezadává přímo na e-shopu, ale až po nákupu na našem webu mallpay.cz v Zákaznické zóně,“ upozornil Adam Bílek.

Jak na to?



Nákupní týden s Deníkem začíná v pondělí 15. března a potrvá do neděle 21. března. Nabídku slev a kartu však najdete v Deníku už v pátek 12. března.



Ve stejný den bude dostupná také na webu nakupy.denik.cz. Stačí, když uplatníte slevový kód do e-shopů, nebo si vystřihnete slevovou kartu, a můžete vyrazit na nákupy do vybraných prodejen.



Na stejném webu najdete mapku České republiky, ve které si můžete zvolit konkrétní okres, kde chcete nakupovat. Najdete tam také slevovou nabídku od vašich sousedů.



Výhodou je, že slevy můžete využít opakovaně, stejnou prodejnu či e-shop lze tedy navštívit i několikrát po sobě. Týká se to prodejen v celé republice. Slevová karta je přenosná, využije ji tak například vaše rodina či přátelé.