Například v restauraci Bohemia v Rožňavské ulici, kde každý den připravují výběr z nejméně deseti až dvanácti „meníček“ bývají obsazené skoro všechny stoly.

„Od začátku března je vidět v době obědů velké zlepšení, situace se již téměř vrátila do doby před covidem, zájem je značný. Večery jsou zatím slabší, ale v tuto dobu tomu tak bývalo i před lockdownem. Jakmile otevřeme letní zahrádku, určitě lidí, kteří si rádi večer zajdou na pivo, zase ještě přibude,“ předpokládá spolumajitel podniku Miroslav Lanta.

Podobně se hosté na obědy postupně vracejí do pivnice Radegast v Janského ulici, kam se kromě piva z tanku chodí také na obědy a vždy je tam na výběr z několika hlavních chodů.

„Také sledujeme zvýšení zájmu o obědy, od března lidé na ´meníčka´ zase chodí ve větší míře. Večer na posezení u piva jich zatím tolik není, tam asi bude návrat pozvolnější,“ míní nájemce Jindřich Kolovrátník.

Pivnice na olomouckém sídlišti "frčí" už 29 let, lákají meníčka i pivo z tanku

Lidé se vrátili

Oblíbená restaurace a pivovar Parník v Přerově otevřela loni v květnu po rozvolnění a rozjezd byl podle provozovatele Karla Hanuse hodně pozvolný. Podniku od té doby nejvíc pomohlo právě zrušení povinných certifikátů o bezinfekčnosti.

„Od té doby, co kontroly certifikátů skončily, se k nám hosté zase vrátili a zájem o polední menu je v tuto chvíli téměř stejný jako byl před covidem. Je vidět, že si lidé u dobrého jídla chtějí posedět. Ceny obědů jsme dosud drželi na loňské úrovni, ale kvůli značnému nárůstu cen potravin i energií zvažujeme, že ceny poledního menu o několik korun upravíme,“ sdělil Karel Hanus.

Hosté tohoto podniku si k obědu nejčastěji dávají řízek.

„Když si někdo nemůže z nabídky vybrat, tak řízek je vždycky jistota. My jsme jej asi před měsícem zařadili do denního menu, takže každý pracovní den je na výběr buď kuřecí nebo vepřový a rozhodně je o něj vždycky zájem,“ dodal Karel Hanus. Společně s polévkou a vařeným bramborem je nyní řízek v nabídce za 139 korun.

Hostinec ve Štěpánově postavil baron, stále vaří vyhlášenou dršťkovou

V poledne plno, večer je to horší

Podobně dobrou zkušenost s návratem hostů v době obědů v pracovních dnech mají také v jesenické restauraci Gemer.

„Návrat lidí je poměrně velký a je vidět, že si lidé obědy rádi vychutnají v klidu. Jen občas ještě někdo chce jídlo do krabičky. Zatímco kolem poledne je restaurace celkem zaplněná, večer je to o něco horší. Zřejmě to souvisí se zdražováním prakticky všeho a také s tím, že lidé si zvykli trávit večery doma,“ sdělil majitel podniku Pavel Šoch.

Trhákem jeho restaurace je také řízek a velmi oblíbené jsou rovněž bramboráky. Za polední menu, které se skládá ze zelňačky, vepřového řízku Cordon-Bleu, bramborové kaše a rajčatového salátu hosté zaplatí jen 116 korun.

Ani tento podnik se kvůli stále dražším vstupům zřejmě nevyhne mírnému zvýšení cen obědů. „Přibližně o pětikorunu na jednom menu,“ odhadl majitel restaurace Gemer.

O obědy je teď v pracovních dnech podstatně větší zájem také v restauraci a pizzerii Pácl v Plumlově na Prostějovsku.

„Hosté zase začali chodit na polední menu, rádi si posedí v příjemném prostředí. Nejoblíbenějším obědem je u nás už dlouhá léta Plumlovský řízek,“ potvrdila provozní Lenka Kalandrová s tím, že i s polévkou a přílohou tato vyhlášená specialita vyjde na 139 korun.