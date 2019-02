Region - Dvě zajímavé pamětní medaile představila před několika dny Pražská mincovna. První novinka je věnovaná předkům obyvatel Čech, Moravy a Slezska, kteří odešli za prací a novým životem do USA.

Druhá představuje Prahu, jako královské město. Oba tituly jsou už dostupné ve stříbrném provedení, brzy se objeví i varianty z ryzího zlata.

V roce 1910 žilo ve Spojených státech amerických přes půl milionu vystěhovalců z Českých zemí. Jejich centrem se stalo Chicago ve státě Illinois, kde jich našlo domov více než sto deset tisíc. Více Čechů a Moravanů v té době na jednom místě žilo už jen v Praze a ve Vídni. Na tuto zajímavost upozorňuje i text v opisu na rubu pamětní medaile nazvané Čechoameričané.

„V horní části mincovní plochy je jedna z tehdejších dominantních staveb ve městě, Chicago Federal Building, kterou bychom tam však dnes hledali marně. V roce 1965 byla totiž zbořena a nahrazena moderní architekturou," popsal Petr Šimek, dramaturg emisního plánu Pražské mincovny.

V dolní části rubové strany jsou symbolicky zobrazena heraldická zvířata obou zemí. Ameriku představuje orel bělohlavý s roztaženými křídly, mající v pravém pařátu olivovou ratolest, v levém pak svazek šípů, České země připomíná dvouocasý lev. Olivové snítky dotvářejí dekor u spodního okraje.

„Pozadí lícní strany tvoří mapa cest vystěhovalců, v popředí je zobrazena zaoceánská loď na rozbouřeném moři," doplnil Šimek. Motiv, který umělecky zpracovala výtvarnice Zuzana Hubená, razí Pražská mincovna v několika verzích ze zlata i stříbra.

Praha královská

Druhá novinka oslavuje Prahu jako královské město. Autorem kompozicí na obou stranách je akademický sochař Ivan Řehák. „Na lícní straně medaile je Praha zobrazena v rozmanité škále budov a věží, uprostřed pak neklidná Vltava naráží na Karlův most, ozdobený sochami a ukončený bohatě zdobenou staroměstskou mosteckou věží. Název ražby je umístěn v siluetě Staroměstské radnice," představil motiv Petr Šimek. Rubová strana pak zavádí diváka na Karlův most, kde na pozadí chrámu sv. Mikuláše a jeho dvou charakteristických kupolí defilují některé sochy z historického mostu. Medaile Královské město Praha bude, kromě zlata a stříbra, vyražena také do mědi. Cenové rozpětí různých variací přitom začíná na 199 korunách (měď) a končí částkou 62 450 Kč (ryzí zlato). Stříbrné o váze 13 gramů se dají pořídit už za necelých 1500 korun. Obě nové ražby je možné si prohlédnout například na stránkách distribuční společnosti www.Zlate-Mince.cz nebo přímo na webu Pražské mincovny. (mia)