Dům dětí a mládeže Olomouc je jedním z největších zařízení pro volný čas dětí v Olomouckém kraji a i na nový školní rok připravil pestrou a různorodou nabídku kroužků pro děti i dospělé. Letos je jich v nabídce přesně 150 a nechybí tu spousta novinek.

Dům dětí a mládeže Olomouc | Foto: DDM Olomouc

„Optimální doba pro přihlašování do kroužků je konec srpna a začátek září, kdy je nabídka ještě kompletní a výběr je nejširší. Na letošní školní rok jsme připravili kroužky sportovní, výtvarné, taneční, technické, hudební, přírodovědné, ale i jiné. Vybrat si může každý od předškoláků až po dospělé", řekl Radek Ježowicz z olomouckého DDM.

V nabídce DDM Olomouc se letos objevilo velké množství novinek – pro sportovce je to například Veslařský kroužek, Skateboardový kurz, nebo Parkour; pro nejmenší máme modelářskou, badmintonovou i taneční přípravku, nebo třeba Dramaťák pro nejmenší.

Naproti tomu školáci, ale i zájemci ze starší generace se mohou zapsat do Sólové recitace nebo vyzkoušet Bylinkaření. Deváťákům je určena Příprava na přijímačky SŠ, která bude probíhat od listopadu do dubna.

Již tradičně zabírají největší část nabídky DDM Olomouc sportovní kroužky. Většinou probíhají v tělocvičnách (florbal, stolní tenis, bojová umění, aerobik), ale najdou se mezi nimi i výuka plavání, lyžařské kurzy pro předškoláky, či orientační běh.

Tanec pro všechny

Zájemci o tanec mohou přijít v každém věku – pro nejmenší je rytmika a taneční přípravky, školáci se mohou věnovat hip hopu, disko tanci, orientálnímu tanci, stepu, nebo sportovnímu tanci, zkušenějším tanečníkům je určen clogging a v nabídce nechybí ani taneční klub seniorů.

K nejmenším roztleskávačkám, které fungují od roku 2012 v novém školním roce přibude i stejný kroužek pro starší zájemkyně.

Kromě tradičních výtvarných kroužků nabízí DDM Olomouc i keramiku a točení na hrnčířském kruhu, dřevodílnu nebo kurz tvůrčí fotografie.

Své pevné místo v nabídce má už i kombinace tradičních výtvarných postupů s počítačovou grafikou nebo keramikou a také výtvarný ateliér.

Kroužky pro mladé techniky

Na pracovišti Janského 1 se koná většina technických kroužků – ať už jsou to tradiční modeláři a elektrotechnici, nebo nejrůznější kroužky počítačové.

Pro nejmenší je připraveno stavění a vymýšlení objektů z Lega, starším je určen kroužek Lego – robotika. A nechybí ani závodě- ní na 40 metrů dlouhé autodráze pro 6 jezdců.

Za zmínku stojí i kroužky přírodovědné – svému koníčku se zde věnují rybáři, v prostorách olomoucké ZOO se scházejí členové ZOO klubu a pravidelné schůzky v oddílech „Lidu medvědího potoka" mají i ochránci přírody.

Nejmenší děti budou sbírat své první poznatky o přírodě v kroužku „Zelené lístečky" a připraven je rovněž astronomický kroužek.

Bez povšimnutí by neměly zůstat ani hudební kroužky (kytara, elektrická kytara, flétna a klávesy) nebo různé kluby – klub United Games pořádá mezinárodní setkání mládeže a jeho členové vyrážejí na podobné akce do zahraničí; v Herním klubu, si mohou členové vyzkoušet spoustu deskových her a Klub stolního fotbálku nabízí přístup ke špič- kovému hracímu stolu po celý rok.

Většinu z kroužků najdou zájemci na jednom z 3 pracovišť DDM Olomouc – na tř. 17. listopadu 47, Janského 1, nebo v Otevřeném klubu dětí a mládeže na Rožňavské 21.

Nejsnadnější cestou, jak získat podrobné informace o všech kroužcích, je navštívit www.ddmolomouc.cz nebo napsat na adresu propagace@ddmolomouc.cz.

Přehledy kroužků jsou však k dostání na každém pracovišti a stručné informace mohou zájemci získat i na tel. 585 223 233.

Komerční prezentace