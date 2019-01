Hranice – Interiéry, fasády, okna, střechy. Ať už cokoli potřebuje rozzářit novou barvou, zrenovovat, natřít nebo pomalovat, je Vojtěch Novotný tím správným člověkem, kterému můžete zavolat. Většinou pracuje na vnitřních prostorách. Tento drobný tmavovlasý muž cestuje za svou prací nejen po Olomouckém, ale i po Moravskoslezském kraji.

Malíř Vojtěch Novotný | Foto: DENÍK

Jako malíř pracuje už sedmnáct let a jeho největší předností je podle jeho zákazníků nekonečná píle a ochota, s kterou s nimi jedná. Důvodem, proč čtenářům Deníku představujeme tohoto pracanta, je, že hledáme spolu s Velkopopovickým kozlem nejšikovnějšího fachmana regionu, kterého pak Kozel odmění za poctivou práci a jeho řemeslný kumšt.

Tip na malíře Vojtěcha Nováka poslala jeho sestra Renata Procházková. Úspěch svého bratra připisuje jeho píli a vstřícnosti. Podle ní dokáže strávit dlouhou dobu přemýšlením nad tím, jak vyhovět každému zákazníkovi, který ho osloví. Přitom tento čas věnuje práci často na úkor vlastní rodiny. Kromě praktické zručnosti zákazníci oceňují i jeho srdečné chování. Je to nekonfliktní a vtipný člověk, který se kromě své práce stíhá věnovat i jiným činnostem. V Bělotíně trénuje starší fotbalovou přípravku, odpočine si také při svých oblíbených míčových hrách a lyžování.

Motto – S chutí do toho, půl je hotovo.

Nejlepší odměnou po práci je pro Novotného spokojený zákazník a teplá večeře, kterou mu připraví jeho manželka. Na jídlo je nenáročný, sní všechno, co mu manželka uvaří. Lidé o něm říkají, že je ve svém životě dost skromný. Většinou pracuje sám, jen výjimečně si s sebou vezme pomocníka.

Vojtěcha Nováka jsme se zeptali, v čem hledá tajemství svého úspěchu. Co podle vás děláte lépe než ostatní a kvůli čemu se k vám zákazníci stále vracejí?

Mým největším problémem i předností je to, že neumím říkat ne. Nejsem schopný lidi odmítnout a říct, že něco nezvládnu. Takže jsem radši od rána do večera v práci a snažím se každému co nejvíce vyhovět.

Na co se nejvíce těšíte po dni plném práce?

Nejvíc se vždy těším na to, až se najím a uvidím svou rodinu. Je skvělý pocit zastavit se s pocitem dobře vykonané práce.