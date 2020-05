„Jsou věci, které se dají předvídat, ale tato situace vznikla v takovém rozsahu poprvé a tudíž jsme na ni nebyli vůbec připraveni,“ vrací se Petr Borák, ředitel hotelu Augustiniánský dům, k okamžiku, kdy z nařízení vlády museli kvůli koronavirovým opatřením zavřít.

První věc, kterou začali aktivně řešit, byli hosté, zaměstnanci, ale i dodavatelé, protože bez těchto skupin by podle Boráka hotel nemohl nikdy fungovat. „Ke každému hostovi jsme přistupovali individuálně, o zaměstnance bylo také postaráno a nikoho jsme nepropustili. A dodavatelům jsme se snažili zaplatit vše v dohodnutém termínu, aby i oni mohli fungovat dále. Uvědomovali jsme si, že se musíme chovat ke všem férově, protože jakmile omezení skončí, budeme chtít spolu opět spolupracovat,“ říká Borák.

V průběhu uzavírky hotelu od poloviny března nelenili a realizovali opravu fasády budovy, udělali revizi saun a parních lázní a také různé práce na zahradě. „Tento rok slavíme 10. výročí od otevření hotelu a rádi naše hosty neustále překvapujeme novými produkty a vylepšenými prostory pro relaxaci a zklidnění. Jedna z novinek právě vzniká v přilehlém lesíku, kde jsme začali tvořit unikátní klidové a meditační zóny,“ přibližuje ředitel Augustiniánského domu.

Úbytku hostů se po opětovném otevření ubytovacích zařízení nebojí a věří, že díky česko-slovenské klientele toto období „přežijí ve zdraví“. I když uznává, že pro hodně hotelů a restaurací budou uzavřené hranice a dopad současné situace velmi náročné, často až smrtící. Naprosto nezbytná je tedy podle něj včasná pomoc státu v podobě dotací na mzdy, snížení DPH a také zavedení poukazů pro zaměstnance s podmínkou strávit dovolenou v ČR.

„Jednou z našich stálých hodnot je to, že hosté jsou naši přátelé. Velmi si proto vážím toho, že nás podpořili v těžkém období nákupem dárkových poukazů nebo přesunutím pobytu na jiný termín. Chci jim za to z celého srdce poděkovat. Jejich důvěru se budeme snažit vrátit v tom, co nás baví a proč jsme tady: individuální péči, zážitkovými službami a originální nabídkou,“ podotýká Petr Borák.

Koronavirová opatření podle něj změní fungování ubytovacích zařízení už napořád v tom, že se zvýší nároky na hygienu. Na tu sice v Augustiniánském domě kladli velký důraz už předtím, ale přesto nyní tuto oblast i oni ještě posílí.

Zpřísnění podmínek

„Věřím, že jako ostatní kolegové v branži jsme i my tyto podmínky zpřísnili v podobě častější desinfekce klik a madel speciálními prostředky, desinfekční gely ve veřejných prostorách, přeorganizování podávání pokrmů na rautech a snídaních či větším odstupem mezi stoly v restauraci,“ popisuje luhačovický hoteliér.

Závěrem pak láká turisty do největších moravských lázní s tím, že kromě léčivých minerálních pramenů mají své nezaměnitelné kouzlo a architekturu. „Je to místo uprostřed lesa, místo s čistým ovzduším a klidnou atmosférou. Za posledních deset let Luhačovice přímo rozkvetly. Posledním důkazem je nová podoba haly Vincentka a celková proměna kolonády,“ dodává Petr Borák.

