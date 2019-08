Hotel Sport pod novým provozovatelem funguje zhruba měsíc. Rekonstrukcí kompletně prošlo jeho třetí patro. Disponuje kongresovým sálem, novou podobu má i restaurace.

Hotel aktuálně nabízí padesát lůžek, po dokončení obnovy vzroste kapacita na devět desítek.

„Hotel jsme koupili před necelým rokem. Za posledních několik měsíců jsme se ho snažili modernizovat. Ještě nemáme hotovou střechu nebo parkoviště. Bude trvat zhruba půl roku, než vše uděláme podle našich představ,“ řekl ředitel Hotelu Sport Šumperk Miroslav Borák.

Původní majitelem objektu byla městská firma Podniky města Šumperka. Ubytovací i stravovací provoz byly ztrátové. Celá budova navíc vyžadovala rekonstrukci v řádu desítek milionů korun. Městská firma ji tak nabídla k prodeji.

„Bylo nám velmi líto, jak to tady vypadalo. K příležitosti koupit hotel jsme přišli náhodou. Objevil jsem inzerát na webu v době, kdy bylo podávání nabídek ukončené. Kontaktoval jsem zástupce města, kteří mi umožnili podat nabídku. To jsme učinili a v rámci výběrového řízení budovu koupili,“ popsal spolumajitel hotelu Martin Hájek.

Zejména pro sportovce

Podle představ současných majitelů by měl hotel sloužit zejména k ubytování sportovců, podstatnou část hostů by měla tvořit firemní klientela, ať zaměstnanci nebo obchodní partneři. Obojí se vzhledem k poloze hotelu nabízí.

„Klíčová je pro nás vazba na město a sportovní areály města. To je aktivita které se chceme věnovat primárně,“ poznamenal Martin Hájek.

Potvrdil také závazek, že v budově budou moci mít zázemí hokejisté a že v objektu nebude herna či zařízení sloužící k sociálnímu bydlení.

„Stejně tak budeme ctít závazek, že hotel v horizontu tří let opravíme ze sta procent,“ dodal.

Ředitel hokejového klubu Draci Pars Šumperk Vladimír Velčovský uvedl, že mužský tým má v dlouhodobém pronájmu dvě patra budovy.

„Když jsem se dozvěděl, že se našli lidé, kteří to koupí a budou rekonstruovat, dával jsem tomu zelenou. Do té doby se budova opravovala, ale nemělo to koncepční ráz. A ten jste tomu dali,“ řekl majitelům.

Možná přistaví patro

Rekonstrukci budovy ocenil starosta Šumperku Tomáš Spurný.

„Směřuje to k záměru, který jsme měli od začátku. Hotel jako ubytovací kapacita, která obslouží tento sportovní areál. Čeká nás ještě dostavba hokejových šaten a zázemí zimního stadionu, která by tuto budovu uvolnila. Věřím, že v horizontu několika let bychom zázemí dobudovali,“ dodal starosta.

Pokud bude hotel prosperovat, plánují k němu noví majitelé přistavět další patro.