„Při házené jsem pracovala jako event manager pro jednu olomouckou agenturu. A s nástupem korony šel tento průmysl dolů. Nebyly akce, výstavy, nic, nevědělo se, co bude. Došlo tedy k tomu, že jsme se se šéfem rozloučili. A po třech dnech bez této práce mi došlo, že v tomto oboru už jsem vyhořela a dál se mu ani věnovat nechci. Narazila jsem na článek na franchising.cz, že La Donuteria expanduje,“ říká Haládiková.

I zákusek může být zážitek, říká majitelka Sněz mě Vladimíra Novotná

„La Donuterii jsem znala už předtím, od jejich vzniku v Bratislavě. Věděla jsem, že jsou na různých místech na Slovensku i v dalších zemích. A řekla jsem si, že to je dobrý nápad. Vždycky jsem chtěla mít nějakou kavárnu, nebo něco podobného. Zjistila jsem si nějaké podmínky, zajistila kapitál, sešla se s majitelem La Donuterie. A šla jsem do toho,“ podotýká.

Hledání vhodných prostor

Cesta od nápadu za splněním snu byla docela rychlá. „Podepsali jsme smlouvu a začala jsem hledat vhodný prostor. Nejprve jsem čekala dva měsíce na jeden, který nevyšel. A pak došlo na ten v Ostružnické ulici. Začátkem srpna jsme zahájili úpravy a prvního října jsme otevřeli,“ říká. Fasáda musela být podle schválení památkářů, ale interiér, ten je podle standardů, jak má La Donuteria vypadat.

A proč si Zuzana vybrala právě donuty? „Celý život jsem trošku požitkář a mám ráda sladké. A plus je k tomu i káva, takže to se vlastně spojuje s tím mým snem mít svoji kavárnu. No a hlavně – v Olomouci nic takového nebylo, takže jsem si řekla, že je to díra na trhu. Věřila jsem, že se to chytí a myslím, že lidé na to čekali,“ podotýká.

Tradiční vánoční cukroví. Výrobce zdravé náhrady masa nabízí nový sortiment

„Pečeme každé ráno čerstvé donuty. S prací na nich začínáme v šest ráno, pro zákazníky otvíráme v deset. Lidé si u nás můžou dát i kávu, posedět si, nabízíme i teplé nápoje, v létě limonády,“ dodává.

Mnoho druhů donutů lze ochutnat přímo v La Donuterii, ale samozřejmostí je i jejich prodej přes ulici. Objednat si lze mnoha způsoby. „Stačí zavolat na prodejnu nebo napsat email. Také lze objednávat přes Bolt a Wolt. Není to problém, jsme flexibilní,“ říká.

Nadále se věnuje i vrcholovému sportu

I při náročném provozu La Donuterie se pořád věnuje vrcholovému sportu. „Nemám s tím zatím nějaký velký problém. Celkem to stíhám a zvládám. A když jedeme hrát ven, tak si na těch delších cestách alespoň trošku v autobuse odpočinu. Je to náročné, ale házenou už mám zautomatizovanou,“ podotýká Haládiková.

Muž propadl fermentaci. Vytvořil jedinečnou omáčku ze zkvašených rajčat

A její La Donuteria je populární i v družstvu DHK Zora. „No jasně. Mám jednu spoluhráčku, která už zaplnila jednu věrnostní kartičku. Přitom říkala, že sem často chodit nebude, ale už tady byla asi patnáctkrát,“ směje se.